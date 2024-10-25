Ви неправильно додавали кефір: у чому секрет приготування пухких оладок (відео)

З цією стравою впорається навіть недосвідчений кулінар

Напевно, не існує людини, яка б не любила оладок. Їх готують на дріжджах, молоці, кефірі чи воді, а подають з джемом, фруктами, сметаною чи медом.

Сьогодні ми хочемо розповісти про найбільш розповсюджені помилки під час приготування оладок та поділитися рецептом цієї страви. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli cooking".

Як приготувати пухкі оладки

Так, аби оладки вийшли пухкими їх готують саме на кефірі. Однак просто влити продукт у тісто не достатньо — він має бути відповідної температури. Кулінарка зауважує, що необхідно підігріти кефір перед вливанням у тісто.

Інгредієнти:

яйця – 1 шт.;

цукор – 3 ч. л.;

сіль – 0.5 ч. л.;

кефір – 300 мл;

борошно – 280 г;

сода – 0.5 ч. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

ванілін;

олія для смаження – 100 мл;

Спосіб приготування:

1.Яйце кімнатної температури збити з цукром та сіллю.

2.Влити попередньо підігрітий кефір.

3.Всипати борошно та додати соду з розпушувачем. Обов’язково додати саме ці два компоненти, а не замінювати один на інший.

5.За бажанням додати ванільний цукор.

6.Замішати однорідне, густе тісто.

7.На сковорідку додати олію, саме ту кількість яка вказана в рецепті – це важливо. Оладки мають смажитись ніби у фритюрі. Жирними вони не будуть.

8.Викласти тісто ложкою або за допомогою кондитерського мішка.

9.Обсмажити оладки з обох боків до золотистості, після чого викласти на тарілку з паперовим рушником та залишити на пару хвилин.