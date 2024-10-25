Вы неправильно добавляли кефир: в чем секрет приготовления пышных оладий (видео)

С этим блюдом справится даже неопытный кулинар

Наверное, не существует человека, который не любил бы оладий. Их готовят на дрожжах, молоке, кефире или воде, а подают с джемом, фруктами, сметаной или медом.

Сегодня мы хотим рассказать о наиболее распространенных ошибках при приготовлении оладий и поделиться рецептом этого блюда. А опубликовали его на Instagram-странице "polli cooking".

Как приготовить пышные оладьи

Так, чтобы оладьи получились пышными, их готовят именно на кефире. Однако просто влить продукт в тесто недостаточно – он должен быть соответствующей температуры. Кулинарка отмечает, что необходимо подогреть кефир перед вливанием в тесто.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.;

сахар – 3 ч. л.;

соль – 0.5 ч. л.;

кефир – 300 мл;

мука – 280 г;

сода – 0.5 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

ванилин;

масло для жарки – 100 мл;

Способ приготовления:

1.Яйцо комнатной температуры взбить с сахаром и солью.

2.Влить предварительно подогретый кефир.

3.Всыпать муку и добавить соду с разрыхлителем. Обязательно добавить именно эти два компонента, а не заменять один на другой.

5.По желанию добавить ванильный сахар.

6.Замесить однородное, густое тесто.

7.На сковородку добавить масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно. Оладьи должны жариться как во фритюре. Жирными они не будут.

8. Выложить тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка.

9.Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистости, после чего выложить на тарелку с бумажным полотенцем и оставить на пару минут.