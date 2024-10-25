Вы неправильно добавляли кефир: в чем секрет приготовления пышных оладий (видео)
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С этим блюдом справится даже неопытный кулинар
Наверное, не существует человека, который не любил бы оладий. Их готовят на дрожжах, молоке, кефире или воде, а подают с джемом, фруктами, сметаной или медом.
Сегодня мы хотим рассказать о наиболее распространенных ошибках при приготовлении оладий и поделиться рецептом этого блюда. А опубликовали его на Instagram-странице "polli cooking".
Как приготовить пышные оладьи
Так, чтобы оладьи получились пышными, их готовят именно на кефире. Однако просто влить продукт в тесто недостаточно – он должен быть соответствующей температуры. Кулинарка отмечает, что необходимо подогреть кефир перед вливанием в тесто.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.;
- сахар – 3 ч. л.;
- соль – 0.5 ч. л.;
- кефир – 300 мл;
- мука – 280 г;
- сода – 0.5 ч. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ванилин;
- масло для жарки – 100 мл;
Способ приготовления:
1.Яйцо комнатной температуры взбить с сахаром и солью.
2.Влить предварительно подогретый кефир.
3.Всыпать муку и добавить соду с разрыхлителем. Обязательно добавить именно эти два компонента, а не заменять один на другой.
5.По желанию добавить ванильный сахар.
6.Замесить однородное, густое тесто.
7.На сковородку добавить масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно. Оладьи должны жариться как во фритюре. Жирными они не будут.
8. Выложить тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка.
9.Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистости, после чего выложить на тарелку с бумажным полотенцем и оставить на пару минут.