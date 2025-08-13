Рус

Натуральна ікра з кабачків без майонезу: секрет справжнього домашнього смаку, який не набридає

Марія Швець
Ароматна та ніжна на смак закуска з кабачків на зиму
Ароматна та ніжна на смак закуска з кабачків на зиму. Фото Facebook.com

Відмінна, найніжніша та апетитна

Кабачок — це легкий, ніжний овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Завдяки м’якому смаку його часто використовують у повсякденних стравах: кабачкові оладки, запіканки, супи й навіть котлети — усе це можна приготувати швидко й смачно. Особливою популярність мають кабачкові котлети — вони соковиті, ароматні й чудово замінюють м’ясні страви.

Але сьогодні ми пропонуємо перевірену класику — кабачкову ікру без майонезу. Цей рецепт порадує натуральним складом, насиченим овочевим смаком і стане улюбленою консервацією на зиму. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — саме такою має бути справжня домашня ікра. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Рецепти моєї бабусі".

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

  • кабачки – 5 кг;
  • морква – 1 кг;
  • цибуля – 1 кг;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 1 ст.;
  • оцет яблучний – 170 мл;
  • часник – 3–4 головки (за смаком);
  • томатна паста – 400–500 г.

Спосіб приготування:

  1. Почистити та нарізати кубиками кабачки, пересипати сіллю та залишити на кілька годин, щоб пустили сік.
  2. Нарізати цибулю, обсмажити на олії до м’якості, додати натерту або нарізану моркву, тушкувати разом приблизно 30 хвилин.
  3. Додати віджаті кабачки (стакан соку можна залишити й додати до овочів), тушкувати все разом 1 годину.
  4. Додати цукор, оцет, томатну пасту, перемішати і продовжити тушкувати ще 40 хвилин.
  5. Додати подрібнений часник, подрібнити всю масу блендером до однорідності.
  6. Розкласти гарячу ікру в стерилізовані банки, закатати, перевернути донизу кришками та укутати до повного охолодження.
