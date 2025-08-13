Натуральна ікра з кабачків без майонезу: секрет справжнього домашнього смаку, який не набридає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Відмінна, найніжніша та апетитна
Кабачок — це легкий, ніжний овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Завдяки м’якому смаку його часто використовують у повсякденних стравах: кабачкові оладки, запіканки, супи й навіть котлети — усе це можна приготувати швидко й смачно. Особливою популярність мають кабачкові котлети — вони соковиті, ароматні й чудово замінюють м’ясні страви.
Але сьогодні ми пропонуємо перевірену класику — кабачкову ікру без майонезу. Цей рецепт порадує натуральним складом, насиченим овочевим смаком і стане улюбленою консервацією на зиму. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — саме такою має бути справжня домашня ікра. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Рецепти моєї бабусі".
Як приготувати кабачкову ікру
Інгредієнти:
- кабачки – 5 кг;
- морква – 1 кг;
- цибуля – 1 кг;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 1 ст.;
- оцет яблучний – 170 мл;
- часник – 3–4 головки (за смаком);
- томатна паста – 400–500 г.
Спосіб приготування:
- Почистити та нарізати кубиками кабачки, пересипати сіллю та залишити на кілька годин, щоб пустили сік.
- Нарізати цибулю, обсмажити на олії до м’якості, додати натерту або нарізану моркву, тушкувати разом приблизно 30 хвилин.
- Додати віджаті кабачки (стакан соку можна залишити й додати до овочів), тушкувати все разом 1 годину.
- Додати цукор, оцет, томатну пасту, перемішати і продовжити тушкувати ще 40 хвилин.
- Додати подрібнений часник, подрібнити всю масу блендером до однорідності.
- Розкласти гарячу ікру в стерилізовані банки, закатати, перевернути донизу кришками та укутати до повного охолодження.