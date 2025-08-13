Натуральна ікра з кабачків без майонезу: секрет справжнього домашнього смаку, який не набридає

Відмінна, найніжніша та апетитна

Кабачок — це легкий, ніжний овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Завдяки м’якому смаку його часто використовують у повсякденних стравах: кабачкові оладки, запіканки, супи й навіть котлети — усе це можна приготувати швидко й смачно. Особливою популярність мають кабачкові котлети — вони соковиті, ароматні й чудово замінюють м’ясні страви.

Але сьогодні ми пропонуємо перевірену класику — кабачкову ікру без майонезу. Цей рецепт порадує натуральним складом, насиченим овочевим смаком і стане улюбленою консервацією на зиму. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — саме такою має бути справжня домашня ікра. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Рецепти моєї бабусі".

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

кабачки – 5 кг;

морква – 1 кг;

цибуля – 1 кг;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 1 ст.;

оцет яблучний – 170 мл;

часник – 3–4 головки (за смаком);

томатна паста – 400–500 г.

Спосіб приготування: