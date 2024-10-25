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Рыбу жарить больше не будете: невероятно вкусное и простое блюдо (видео)

Автор
Мария Дума
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Прекрасный рецепт рыбки
Прекрасный рецепт рыбки. Фото shuba.life

Аппетитная рыбка под творожным соусом

Рыбные блюда – отличный случай разнообразить свое меню. Мы делились рецептом настоящего одесского форшмака. Теперь рассказываем, как вкусно приготовить рыбное филе на ужин.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале KARDAMON cooking. Попытайтесь приготовить ее так — и просто жарить ее больше не будете.

Ингредиенты:

  • Филе минтая — 4 шт.
  • Лук — 1 шт
  • Помидор – 1-2 шт
  • Сыр твердый — 150 г
  • Соль, черный перец, лимонный сок
  • Яйцо — 3 шт
  • Молоко – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Лук крошим полукольцами. Разогреваем на сковороде масло. Обжариваем лук до золотистого цвета.
  2. Рыбу нарезаем на кусочки. Посыпаем ее перцем, солью и сушеной зеленью, поливаем лимонным соком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
  3. В форму для выпечки выкладываем жареный лук. На нее выкладываем кусочки рыбы кожей вверх.
  4. Засыпаем рыбку половиной тертого творога. Сверху выкладываем помидор, нарезанный слайсами.
  5. В отдельной мисочке смешиваем яйца, соль и перец. Вливаем молоко и смешиваем до однородности.
  6. Высыпаем туда оставшийся сыр. Выливаем на запеканку.
  7. Запекаем блюдо 30-35 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо посыпаем зеленью.

Рыбка получается очень нежной, ароматной – если попробуете, не готовите ее иначе. К ней подойдет любой гарнир, но стоит отведать ее с аппетитным картофельным пюре.

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#Рецепт #Рыба #Запеканка