Рыбу жарить больше не будете: невероятно вкусное и простое блюдо (видео)

Аппетитная рыбка под творожным соусом

Рыбные блюда – отличный случай разнообразить свое меню. Мы делились рецептом настоящего одесского форшмака. Теперь рассказываем, как вкусно приготовить рыбное филе на ужин.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале KARDAMON cooking. Попытайтесь приготовить ее так — и просто жарить ее больше не будете.

Ингредиенты:

Филе минтая — 4 шт.

Лук — 1 шт

Помидор – 1-2 шт

Сыр твердый — 150 г

Соль, черный перец, лимонный сок

Яйцо — 3 шт

Молоко – 200 мл

Способ приготовления:

Лук крошим полукольцами. Разогреваем на сковороде масло. Обжариваем лук до золотистого цвета. Рыбу нарезаем на кусочки. Посыпаем ее перцем, солью и сушеной зеленью, поливаем лимонным соком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут. В форму для выпечки выкладываем жареный лук. На нее выкладываем кусочки рыбы кожей вверх. Засыпаем рыбку половиной тертого творога. Сверху выкладываем помидор, нарезанный слайсами. В отдельной мисочке смешиваем яйца, соль и перец. Вливаем молоко и смешиваем до однородности. Высыпаем туда оставшийся сыр. Выливаем на запеканку. Запекаем блюдо 30-35 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо посыпаем зеленью.

Рыбка получается очень нежной, ароматной – если попробуете, не готовите ее иначе. К ней подойдет любой гарнир, но стоит отведать ее с аппетитным картофельным пюре.