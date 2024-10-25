Рыбу жарить больше не будете: невероятно вкусное и простое блюдо (видео)
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Аппетитная рыбка под творожным соусом
Рыбные блюда – отличный случай разнообразить свое меню. Мы делились рецептом настоящего одесского форшмака. Теперь рассказываем, как вкусно приготовить рыбное филе на ужин.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале KARDAMON cooking. Попытайтесь приготовить ее так — и просто жарить ее больше не будете.
Ингредиенты:
- Филе минтая — 4 шт.
- Лук — 1 шт
- Помидор – 1-2 шт
- Сыр твердый — 150 г
- Соль, черный перец, лимонный сок
- Яйцо — 3 шт
- Молоко – 200 мл
Способ приготовления:
- Лук крошим полукольцами. Разогреваем на сковороде масло. Обжариваем лук до золотистого цвета.
- Рыбу нарезаем на кусочки. Посыпаем ее перцем, солью и сушеной зеленью, поливаем лимонным соком. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
- В форму для выпечки выкладываем жареный лук. На нее выкладываем кусочки рыбы кожей вверх.
- Засыпаем рыбку половиной тертого творога. Сверху выкладываем помидор, нарезанный слайсами.
- В отдельной мисочке смешиваем яйца, соль и перец. Вливаем молоко и смешиваем до однородности.
- Высыпаем туда оставшийся сыр. Выливаем на запеканку.
- Запекаем блюдо 30-35 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо посыпаем зеленью.
Рыбка получается очень нежной, ароматной – если попробуете, не готовите ее иначе. К ней подойдет любой гарнир, но стоит отведать ее с аппетитным картофельным пюре.