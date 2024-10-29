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Готуватимете лише за цим рецептом: синабони вийдуть пухкими, соковитими та дуже ароматними (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
М'які, пишні, ароматні, найсмачніші
М'які, пишні, ароматні, найсмачніші. Фото 1000.menu

Попри велику кількість інгредієнтів, процес приготування простий і зрозумілий

Синабони є чи не найпопулярнішою випічкою по всьому світу. Вони вже завоювали шлунки багатьох любителів десертів, їх подають у найкращих кав'ярнях і кожна господиня хоч раз готувала ці булочки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом синабонів, тісто для яких вийде у кожного. А поділилися ним на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати синабони

Інгредієнти для тіста на 9-12 булочок:

  • яйце – 1 шт.;
  • тепле молоко – 200 мл;
  • цукор – 50 г;
  • сіль – 1/3 ч. л.;
  • сухі дріжджі – 1,5 ч. л.;
  • борошно – 450 г;
  • м’яке масло – 60 г;

Інгредієнти для начинки:

  • цукор – 100 г;
  • кориця – 1 повна ч. л.;
  • м’яке масло – 100 г;
  • яблука – 600 г;

Інгредієнти для крему:

  • крем-сир – 200 г;
  • цукрова пудра – 40 г;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • ваніль;

Спосіб приготування:

1.Змішати яйце, тепле молоко, сіль, цукор, дріжджі.

2.Додати до борошна, замісити тісто.

3.Додати мʼяке масло.

4.Вимішати тісто 5-7 хвилин.

5.Залишити підійти на годину.

6.Для начинки нарізані яблука тушкувати 10 хвилин до мʼякості і охолодити.

7.Також зʼєднати масло, корицю і цукор.

8.Тісто розкотити в прямокутник 40*60 сантиметрів.

9.Змастити начинкою з кориці та викласти яблука.

10.Скрутити в рулет і нарізати на 12 рівних частин. Залишити булочки підійти на 40 хвилин.

11.Випікати за температури 170 градусів 40 хвилин.

12.Охолодити після випікання 20 хвилин і змастити кремом (зʼєднати крем-сир, цукор, ваніль і молоко)

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#Випічка #Готуємо вдома #синабони