Готуватимете лише за цим рецептом: синабони вийдуть пухкими, соковитими та дуже ароматними (відео)

Попри велику кількість інгредієнтів, процес приготування простий і зрозумілий

Синабони є чи не найпопулярнішою випічкою по всьому світу. Вони вже завоювали шлунки багатьох любителів десертів, їх подають у найкращих кав'ярнях і кожна господиня хоч раз готувала ці булочки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом синабонів, тісто для яких вийде у кожного. А поділилися ним на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати синабони

Інгредієнти для тіста на 9-12 булочок:

яйце – 1 шт.;

тепле молоко – 200 мл;

цукор – 50 г;

сіль – 1/3 ч. л.;

сухі дріжджі – 1,5 ч. л.;

борошно – 450 г;

м’яке масло – 60 г;

Інгредієнти для начинки:

цукор – 100 г;

кориця – 1 повна ч. л.;

м’яке масло – 100 г;

яблука – 600 г;

Інгредієнти для крему:

крем-сир – 200 г;

цукрова пудра – 40 г;

молоко – 2 ст. л.;

ваніль;

Спосіб приготування:

1.Змішати яйце, тепле молоко, сіль, цукор, дріжджі.

2.Додати до борошна, замісити тісто.

3.Додати мʼяке масло.

4.Вимішати тісто 5-7 хвилин.

5.Залишити підійти на годину.

6.Для начинки нарізані яблука тушкувати 10 хвилин до мʼякості і охолодити.

7.Також зʼєднати масло, корицю і цукор.

8.Тісто розкотити в прямокутник 40*60 сантиметрів.

9.Змастити начинкою з кориці та викласти яблука.

10.Скрутити в рулет і нарізати на 12 рівних частин. Залишити булочки підійти на 40 хвилин.

11.Випікати за температури 170 градусів 40 хвилин.

12.Охолодити після випікання 20 хвилин і змастити кремом (зʼєднати крем-сир, цукор, ваніль і молоко)