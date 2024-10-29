Готуватимете лише за цим рецептом: синабони вийдуть пухкими, соковитими та дуже ароматними (відео)
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Попри велику кількість інгредієнтів, процес приготування простий і зрозумілий
Синабони є чи не найпопулярнішою випічкою по всьому світу. Вони вже завоювали шлунки багатьох любителів десертів, їх подають у найкращих кав'ярнях і кожна господиня хоч раз готувала ці булочки.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом синабонів, тісто для яких вийде у кожного. А поділилися ним на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати синабони
Інгредієнти для тіста на 9-12 булочок:
- яйце – 1 шт.;
- тепле молоко – 200 мл;
- цукор – 50 г;
- сіль – 1/3 ч. л.;
- сухі дріжджі – 1,5 ч. л.;
- борошно – 450 г;
- м’яке масло – 60 г;
Інгредієнти для начинки:
- цукор – 100 г;
- кориця – 1 повна ч. л.;
- м’яке масло – 100 г;
- яблука – 600 г;
Інгредієнти для крему:
- крем-сир – 200 г;
- цукрова пудра – 40 г;
- молоко – 2 ст. л.;
- ваніль;
Спосіб приготування:
1.Змішати яйце, тепле молоко, сіль, цукор, дріжджі.
2.Додати до борошна, замісити тісто.
3.Додати мʼяке масло.
4.Вимішати тісто 5-7 хвилин.
5.Залишити підійти на годину.
6.Для начинки нарізані яблука тушкувати 10 хвилин до мʼякості і охолодити.
7.Також зʼєднати масло, корицю і цукор.
8.Тісто розкотити в прямокутник 40*60 сантиметрів.
9.Змастити начинкою з кориці та викласти яблука.
10.Скрутити в рулет і нарізати на 12 рівних частин. Залишити булочки підійти на 40 хвилин.
11.Випікати за температури 170 градусів 40 хвилин.
12.Охолодити після випікання 20 хвилин і змастити кремом (зʼєднати крем-сир, цукор, ваніль і молоко)