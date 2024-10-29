Готовить будете только по этому рецепту: синнабоны получатся пышными, сочными и очень ароматными (видео)
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Несмотря на большое количество ингредиентов, процесс приготовления прост и понятен.
Синабоны являются самой популярной выпечкой по всему миру. Они уже завоевали желудки многих любителей десертов, их подают в лучших кафе и каждая хозяйка хоть раз готовила эти булочки.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом синабонов, тесто для которых получится у каждого. А поделились им на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить синабоны
Ингредиенты для теста на 9-12 булочек:
- яйцо – 1 шт.;
- теплое молоко – 200 мл;
- сахар – 50 г;
- соль – 1/3 ч. л.;
- сухие дрожжи – 1,5 ч. л.;
- мука – 450 г;
- мягкое масло – 60 г;
Ингредиенты для начинки:
- сахар – 100 г;
- корица – 1 полная ч. л.;
- мягкое масло – 100 г;
- яблоки – 600 г;
Ингредиенты для крема:
- крем-сыр – 200 г;
- сахарная пудра – 40 г;
- молоко – 2 ст. л.;
- ваниль;
Способ приготовления:
1.Смешать яйцо, теплое молоко, соль, сахар, дрожжи.
2.Добавить в муку, замесить тесто.
3.Добавить мягкое масло.
4. Вымешать тесто 5-7 минут.
5.Оставить подойти на час.
6.Для начинки нарезанные яблоки тушить 10 минут до мягкости и охладить.
7. Также соединить масло, корицу и сахар.
8.Тесто раскатать в прямоугольник 40*60 сантиметров.
9. Смазать начинкой из корицы и выложить яблоки.
10.Свернуть в рулет и нарезать на 12 равных частей. Оставить булочки подойти на 40 минут.
11. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.
12.Охладить после выпечки 20 минут и смазать кремом (соединить крем-сыр, сахар, ваниль и молоко)