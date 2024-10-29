Готовить будете только по этому рецепту: синнабоны получатся пышными, сочными и очень ароматными (видео)

Несмотря на большое количество ингредиентов, процесс приготовления прост и понятен.

Синабоны являются самой популярной выпечкой по всему миру. Они уже завоевали желудки многих любителей десертов, их подают в лучших кафе и каждая хозяйка хоть раз готовила эти булочки.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом синабонов, тесто для которых получится у каждого. А поделились им на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить синабоны

Ингредиенты для теста на 9-12 булочек:

яйцо – 1 шт.;

теплое молоко – 200 мл;

сахар – 50 г;

соль – 1/3 ч. л.;

сухие дрожжи – 1,5 ч. л.;

мука – 450 г;

мягкое масло – 60 г;

Ингредиенты для начинки:

сахар – 100 г;

корица – 1 полная ч. л.;

мягкое масло – 100 г;

яблоки – 600 г;

Ингредиенты для крема:

крем-сыр – 200 г;

сахарная пудра – 40 г;

молоко – 2 ст. л.;

ваниль;

Способ приготовления:

1.Смешать яйцо, теплое молоко, соль, сахар, дрожжи.

2.Добавить в муку, замесить тесто.

3.Добавить мягкое масло.

4. Вымешать тесто 5-7 минут.

5.Оставить подойти на час.

6.Для начинки нарезанные яблоки тушить 10 минут до мягкости и охладить.

7. Также соединить масло, корицу и сахар.

8.Тесто раскатать в прямоугольник 40*60 сантиметров.

9. Смазать начинкой из корицы и выложить яблоки.

10.Свернуть в рулет и нарезать на 12 равных частей. Оставить булочки подойти на 40 минут.

11. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.

12.Охладить после выпечки 20 минут и смазать кремом (соединить крем-сыр, сахар, ваниль и молоко)