Це м'ясо можна ставити на святковий стіл: гості з'їдять його разом з тарілкою (відео)

Як приготувати ароматні крученики

Українська кухня багата на ситні та м’ясні страви. Якщо ви вже готували гречаники і шукаєте рецепт чогось більш святкового, зверніть увагу на наступний.

Такі крученики — надзвичайно ніжні, ситні і смачні. Якщо поставите на святковий стіл — гості з’їдять їх разом з тарілкою. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Віра Фесков.

Інгредієнти:

свиняча вирізка — 500 г

цибуля — 1 шт (середня)

морква — 3 шт (середніх)

часник — 2 зубчики

сир, що гарно плавився — 100 гр

сіль, перець, грибна приправа — до смаку

олія — для смаження

вершкове масло — 20 г

борошно — 1 ст. л

бульйон — 1 стакан

вершки — 1 стакан

зелень для подачі

Спосіб приготування:

Для засмажки цибулю розрізаємо на 4 частини, а тоді на смужки. Моркву та часник натираємо на тертці. Обсмажуємо цибулю, моркву та часник на олії. Смажимо до м’якості. Наприкінці додаємо сіль, перець та спеції. Знімаємо з вогню та трохи охолоджуємо. Вирізку нарізаємо на шматочки, як на відбивні. Дуже добре відбиваємо з двох сторін, трішки солимо. На кожну частинку викладаємо ложку охололої засмажки та сир. Туго закручуємо у рулет. На великому вогні обсмажуємо рулетики з усіх 4 сторін. Перекладаємо у посуд для запікання. У сковорідку закидаємо масло, розтоплюємо його. Додаємо борошно, перемішуємо, і смажимо 1 хвилину. Заливаємо бульйон та вершки, додаємо приправи та сіль. Готуємо до легкого загустіння та заливаємо ним крученики. Накриваємо кришкою чи фольгою та запікаємо 40 хвилин. Готуємо при температурі 180C.

Виходить просто розкішна ситна вечеря, яку можна поставити на святковий стіл. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату "Чоловічі сльози".