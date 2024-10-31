Запечіть овочі з сиром та змішайте: для приготування цього супу каструля не знадобиться (відео)

Цей суп готується дуже просто

Теплий крем-суп — ідеальний вибір для затишного осіннього обіду або вечері, коли хочеться чогось теплого, ніжного та ароматного. Замість традиційного супу з куркою можна приготувати страву з гарбуза Хоккайдо та сиру Халлумі. Гарбуз надає страві насиченого кольору і бархатистої текстури, а сир Халлумі додає легку солонуватість і цікавий смачний акцент.

Рецептом поділилася блогерка Надін Молл на сторінці в Instagram. Готується цей гарбузовий суп досить просто, але результат виходить по-справжньому винятковим. Спробуйте, і, можливо, він стане вашою улюбленою осінньою стравою.

Як приготувати крем-суп з гарбуза

Інгредієнти на 2-3 порції:

гарбуз Хоккайдо — приблизно 500 г;

червона цибуля — 2 шт.;

часник – 1 шт;

сир Халлумі — 200 г;

оливкова олія — 4 ст.л;

крем-сир — 200 г;

овочевий бульйон — 600 мл;

сіль та перець — за смаком;

пластівці чилі — за бажанням.

Приготування:

1. Розрізаємо гарбуз навпіл і видаляємо насіння, а потім нарізаємо на кубики розміром приблизно 1-2 см.

2. Червону цибулю чистимо і нарізаємо скибочками.

3. Зрізаємо з часнику верхівку.

4. Сир Халлумі нарізаємо кубиками по 1 см.

5. Викладаємо гарбуз на лист, застелений папером для випічки. Додаємо скибочки червоної цибулі та сир. Часник поміщаємо посередині. Овочі з сиром солимо і поливаємо оливковою олією.

6. Запікаємо овочі в розігрітій до 200 градусів духовці 20-25 хвилин.

7. Гарбуз і цибулю поміщаємо в блендер, додаємо овочевий бульйон та крем-сир. Видавлюємо часник і збиваємо до кремоподібного стану.

Якщо суп вийшов дуже густий, додайте ще трохи овочевого бульйону. Розлийте гарбузовий суп по тарілках, поклавши зверху Халлумі. За бажанням посипте страву пластівцями чилі або зеленню.

Смачного!