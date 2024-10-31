Запеките овощи с сыром и смешайте: для приготовления этого супа кастрюля не понадобится (видео)

Этот суп готовится очень просто

Теплый крем-суп — идеальный выбор для уютного осеннего обеда или ужина, когда хочется чего-то теплого, нежного и ароматного. Вместо более традиционного супа с курицей можно приготовить блюдо из тыквы Хоккайдо и сыра Халлуми. Тыква придает блюду насыщенный цвет и бархатистую текстуру, а сыр Халлуми добавляет легкую солоноватость и интересный вкусный акцент.

Рецептом поделилась блогерша Надин Молл на странице в Instagram. Готовится этот тыквенный суп довольно просто, но результат получается по-настоящему впечатляющим. Попробуйте, и, возможно, он станет вашим любимым осенним блюдом.

Как приготовить крем-суп из тыквы

Ингредиенты на 2-3 порции:

тыква Хоккайдо — примерно 500 г;

красный лук — 2 шт.;

чеснок — 1 шт;

сыр Халлуми — 200 г;

оливковое масло — 4 ст.л;

крем-сыр — 200 г;

овощной бульон — 600 мл;

соль и перец — по вкусу

хлопья чили — по желанию.

Приготовление:

1. Разрезаем тыкву пополам и удаляем семена, а затем нарезаем на кубики размером примерно 1-2 см.

2. Красный лук чистим и нарезаем ломтиками.

3. Срезаем с чеснока верхушку.

4. Сыр Халлуми нарезаем кубиками по 1 см.

5. Выкладываем тыкву на противень, застеленный бумагой для выпечки. Добавляем ломтики красного лука и сыр. Чеснок помещаем посередине. Овощи с сыром солим и поливаем оливковым маслом.

6. Запекаем овощи в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.

7. Тыкву и лук помещаем в блендер, добавляем овощной бульон и крем-сыр. Выдавливаем чеснок и взбиваем до кремообразного состояния.

Если суп получился слишком густой, добавьте еще немного овощного бульона. Разлейте тыквенный суп по тарелкам, положив сверху Халлуми. По желанию посыпьте блюдо хлопьями чили или зеленью.

Приятного аппетита!