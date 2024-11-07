З цією спецією гарбузову кашу їстимуть всі: що додати до популярної страви (відео)

Каша виходить розпареною та ароматною, а гарбуз надає особливої родзинки

В сезон гарбузів господині намагаються приготувати якомога більше страв з цим корисним овочем. Дехто готує смачні запіканки, ще хтось — робить оладки або навіть готує мармелад. Але найпопулярнішою стравою залишається гарбузова каша.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як зробити цю страву ще смачнішою. Достатньо додати спеції під час приготування, інформують на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати гарбузову кашу зі спеціями та ваніллю

Інгредієнти:

200 г гарбуза;

50 г рису;

цукор за смаком;

ваніль, кориця;

150 мл води;

200 мл молока;

Спосіб приготування:

1.Гарбуз почистити, нарізати кубиком або натерти на тертці.

2.Змішати всі інгредієнти, перемішати та варити на середньому вогні 30-35 хвилин.

3.До готової каші додати шматочок вершкового масла.