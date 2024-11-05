Без сирих яєць: за цим рецептом ви приготуєте майонез за хвилину (відео)
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Готується легко та просто
Господині використовуються майонез для приготування салатів на кшталт "Шуби", "Олів'є" чи багатьох інших страв, чи закусок. Дехто купує цей продукт у магазині, ще хтось — готує самостійно. Однак багато хто побоюється наявності у майонезі сирих яєць.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати цей соус на основі яєць, але не сирих, а варених. Як саме це зробити, розповідають на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".
Як приготувати майонез
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- вода – 20 мл;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- олія – 100 мл;
- оцет – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити, почистити, викласти у чашу блендера.
2.Додати воду, цукор, сіль, гірчицю, олію та оцет.
3.Перебити цю суміш блендером до однорідної маси.