Без сирих яєць: за цим рецептом ви приготуєте майонез за хвилину (відео)

Готується легко та просто

Господині використовуються майонез для приготування салатів на кшталт "Шуби", "Олів'є" чи багатьох інших страв, чи закусок. Дехто купує цей продукт у магазині, ще хтось — готує самостійно. Однак багато хто побоюється наявності у майонезі сирих яєць.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цей соус на основі яєць, але не сирих, а варених. Як саме це зробити, розповідають на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати майонез

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

вода – 20 мл;

цукор – 0,5 ч. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

олія – 100 мл;

оцет – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити, почистити, викласти у чашу блендера.

2.Додати воду, цукор, сіль, гірчицю, олію та оцет.

3.Перебити цю суміш блендером до однорідної маси.