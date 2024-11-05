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Без сирих яєць: за цим рецептом ви приготуєте майонез за хвилину (відео)

Автор
Марія Швець
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Ці поради вам знадобляться. Фото ru.freepik.com

Готується легко та просто

Господині використовуються майонез для приготування салатів на кшталт "Шуби", "Олів'є" чи багатьох інших страв, чи закусок. Дехто купує цей продукт у магазині, ще хтось — готує самостійно. Однак багато хто побоюється наявності у майонезі сирих яєць.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цей соус на основі яєць, але не сирих, а варених. Як саме це зробити, розповідають на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати майонез

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.;
  • вода – 20 мл;
  • цукор – 0,5 ч. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • олія – 100 мл;
  • оцет – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити, почистити, викласти у чашу блендера.

2.Додати воду, цукор, сіль, гірчицю, олію та оцет.

3.Перебити цю суміш блендером до однорідної маси.

Теги:
#Майонез #Готуємо вдома #Яйця