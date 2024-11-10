Цю страву захочеться повторити: ідея смачного та ситного сніданку (відео)

Готується легко та просто

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Дехто надає перевагу солодким сніданкам, таким як млинці, гранола або вівсяна каша з фруктами. А інші надають перевагу солоним стравам, вважаючи їх ситнішими.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний сніданок нашвидкуруч. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати тости з яєчнею

Інгредієнти:

хліб тостовий – 4 шт.;

сир – 4 шт.;

шинка – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

помідор – 1 шт.;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.У форму для запікання викласти скибочки хліба.

2.Зверху викласти сир, шинку і сир.

3.Склянкою вирізати отвір у шматочку хліба і викласти на сир.

4.В отвір викласти порізаний помідор та посолити.

5.На помідор обережно вилити яйце, щоб воно не розтеклося.

6.Накрити фольгою та відправити випікатись при 180 градусах на 15-20 хвилин.

7.Через 5-7 хвилин після початку приготування знімаємо фольгу, щоб хліб набув золотавого кольору.