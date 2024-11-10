Цю страву захочеться повторити: ідея смачного та ситного сніданку (відео)
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Готується легко та просто
На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Дехто надає перевагу солодким сніданкам, таким як млинці, гранола або вівсяна каша з фруктами. А інші надають перевагу солоним стравам, вважаючи їх ситнішими.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний сніданок нашвидкуруч. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати тости з яєчнею
Інгредієнти:
- хліб тостовий – 4 шт.;
- сир – 4 шт.;
- шинка – 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- сіль;
- перець;
Спосіб приготування:
1.У форму для запікання викласти скибочки хліба.
2.Зверху викласти сир, шинку і сир.
3.Склянкою вирізати отвір у шматочку хліба і викласти на сир.
4.В отвір викласти порізаний помідор та посолити.
5.На помідор обережно вилити яйце, щоб воно не розтеклося.
6.Накрити фольгою та відправити випікатись при 180 градусах на 15-20 хвилин.
7.Через 5-7 хвилин після початку приготування знімаємо фольгу, щоб хліб набув золотавого кольору.