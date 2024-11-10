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Цю страву захочеться повторити: ідея смачного та ситного сніданку (відео)

Автор
Марія Швець
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Одна з багатьох варіацій сніданку для любителів яєць
Одна з багатьох варіацій сніданку для любителів яєць. Фото 1000.menu

Готується легко та просто

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Дехто надає перевагу солодким сніданкам, таким як млинці, гранола або вівсяна каша з фруктами. А інші надають перевагу солоним стравам, вважаючи їх ситнішими.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний сніданок нашвидкуруч. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати тости з яєчнею

Інгредієнти:

  • хліб тостовий – 4 шт.;
  • сир – 4 шт.;
  • шинка – 2 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • помідор – 1 шт.;
  • сіль;
  • перець;

Спосіб приготування:

1.У форму для запікання викласти скибочки хліба.

2.Зверху викласти сир, шинку і сир.

3.Склянкою вирізати отвір у шматочку хліба і викласти на сир.

4.В отвір викласти порізаний помідор та посолити.

5.На помідор обережно вилити яйце, щоб воно не розтеклося.

6.Накрити фольгою та відправити випікатись при 180 градусах на 15-20 хвилин.

7.Через 5-7 хвилин після початку приготування знімаємо фольгу, щоб хліб набув золотавого кольору.

Теги:
#Яєчня #Тости #Сніданок #Готуємо вдома