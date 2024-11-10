Это блюдо захочется повторить: идея вкусного и сытного завтрака (видео)
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Готовится легко и просто
На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Некоторые предпочитают сладкие завтраки, такие как блины, гранола или овсяная каша с фруктами. А другие предпочитают соленые блюда, считая их более сытными.
Сегодня мы предлагаем приготовить сытный завтрак на скорую руку. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить тосты с яичницей
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 4 шт.;
- сыр – 4 шт.;
- ветчина – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
1.В форму для запекания выложить ломтики хлеба.
2.Сверху выложить сыр, ветчину и сыр.
3. Стаканом вырезать отверстие в кусочке хлеба и выложить на сыр.
4.В отверстие выложить порезанный помидор и посолить.
5.На помидор осторожно вылить яйцо, чтобы оно не растеклось.
6.Накрыть фольгой и отправить выпекаться при 180 градусах на 15-20 минут.
7.Через 5-7 минут после начала приготовления снимаем фольгу, чтобы хлеб приобрел золотистый цвет.