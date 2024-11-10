Это блюдо захочется повторить: идея вкусного и сытного завтрака (видео)

Готовится легко и просто

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Некоторые предпочитают сладкие завтраки, такие как блины, гранола или овсяная каша с фруктами. А другие предпочитают соленые блюда, считая их более сытными.

Сегодня мы предлагаем приготовить сытный завтрак на скорую руку. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить тосты с яичницей

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 4 шт.;

сыр – 4 шт.;

ветчина – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

помидор – 1 шт.;

соль;

перец;

Способ приготовления:

1.В форму для запекания выложить ломтики хлеба.

2.Сверху выложить сыр, ветчину и сыр.

3. Стаканом вырезать отверстие в кусочке хлеба и выложить на сыр.

4.В отверстие выложить порезанный помидор и посолить.

5.На помидор осторожно вылить яйцо, чтобы оно не растеклось.

6.Накрыть фольгой и отправить выпекаться при 180 градусах на 15-20 минут.

7.Через 5-7 минут после начала приготовления снимаем фольгу, чтобы хлеб приобрел золотистый цвет.