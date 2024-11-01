Домашні з’їдять цей омлет разом із тарілкою: рецепт особливого сніданку (відео)
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Смачний та швидкий сніданок
Якщо класичний омлет вам вже трохи набрид, спробуйте приготувати його по-новому. Цей рецепт поєднує в собі ніжний омлет, свіжі овочі, ароматні гриби та сир, а піта чи лаваш додає страві апетитну хрустку скоринку.
Такий омлет, рецептом якого поділилася блогерка @aysens.kitchen, ідеально підійде на сніданок. Він смачний, ситний та легко готується. Спробуйте і, можливо, цей оригінальний варіант замінить звичний омлет у вашому меню!
Інгредієнти:
- Круглий лаваш чи піта – 1 шт.;
- Яйця — 2 шт.;
- Оливкова олія — 2 ст.л.;
- Вершкове масло — 1 ч.л.;
- Печериці — 4-5 шт.;
- Перець зелений тонкий – 1 шт.;
- Червоний перець – 1 шт.;
- Сіль, перець — за смаком;
- Паприка мелена, чебрець — за смаком;
- Терта моцарелла — 100 г;
- Рукола — 100 г.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо скибочками гриби, а перець невеликими кубиками.
- Нагріваємо оливкову олію на сковороді та недовго обсмажуємо перець. Потім додаємо гриби та спеції та продовжуємо смажити.
- Перекладаємо грибну суміш на тарілку і ретельно протираємо сковороду паперовим рушником.
- Збиваємо яйця із сіллю та перцем. На сковороді розтоплюємо вершкове масло і додаємо збиті яйця.
- Через 1-2 хвилини, коли яйця не повністю схопляться, кладемо зверху питу (лаваш) і готуємо на середньому вогні до готовності яєць.
- Обережно перевертаємо коржик, додаємо зверху грибну суміш, сир і руколу та складаємо навпіл.
- Обсмажуємо омлет з обох боків до золотистого кольору та подаємо на стіл.
Раніше ми розповідали, як приготувати рвану яловичину. М’ясо за цим рецептом виходить надзвичайно ніжним.