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Домашні з’їдять цей омлет разом із тарілкою: рецепт особливого сніданку (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвичний варіант омлету
Незвичний варіант омлету. Фото скріншот Instagram

Смачний та швидкий сніданок

Якщо класичний омлет вам вже трохи набрид, спробуйте приготувати його по-новому. Цей рецепт поєднує в собі ніжний омлет, свіжі овочі, ароматні гриби та сир, а піта чи лаваш додає страві апетитну хрустку скоринку.

Такий омлет, рецептом якого поділилася блогерка @aysens.kitchen, ідеально підійде на сніданок. Він смачний, ситний та легко готується. Спробуйте і, можливо, цей оригінальний варіант замінить звичний омлет у вашому меню!

Інгредієнти:

  • Круглий лаваш чи піта – 1 шт.;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Оливкова олія — 2 ст.л.;
  • Вершкове масло — 1 ч.л.;
  • Печериці — 4-5 шт.;
  • Перець зелений тонкий – 1 шт.;
  • Червоний перець – 1 шт.;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Паприка мелена, чебрець — за смаком;
  • Терта моцарелла — 100 г;
  • Рукола — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо скибочками гриби, а перець невеликими кубиками.
  2. Нагріваємо оливкову олію на сковороді та недовго обсмажуємо перець. Потім додаємо гриби та спеції та продовжуємо смажити.
  3. Перекладаємо грибну суміш на тарілку і ретельно протираємо сковороду паперовим рушником.
  4. Збиваємо яйця із сіллю та перцем. На сковороді розтоплюємо вершкове масло і додаємо збиті яйця.
  5. Через 1-2 хвилини, коли яйця не повністю схопляться, кладемо зверху питу (лаваш) і готуємо на середньому вогні до готовності яєць.
  6. Обережно перевертаємо коржик, додаємо зверху грибну суміш, сир і руколу та складаємо навпіл.
  7. Обсмажуємо омлет з обох боків до золотистого кольору та подаємо на стіл.

Раніше ми розповідали, як приготувати рвану яловичину. М’ясо за цим рецептом виходить надзвичайно ніжним.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома