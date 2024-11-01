Домашні з’їдять цей омлет разом із тарілкою: рецепт особливого сніданку (відео)

Смачний та швидкий сніданок

Якщо класичний омлет вам вже трохи набрид, спробуйте приготувати його по-новому. Цей рецепт поєднує в собі ніжний омлет, свіжі овочі, ароматні гриби та сир, а піта чи лаваш додає страві апетитну хрустку скоринку.

Такий омлет, рецептом якого поділилася блогерка @aysens.kitchen, ідеально підійде на сніданок. Він смачний, ситний та легко готується. Спробуйте і, можливо, цей оригінальний варіант замінить звичний омлет у вашому меню!

Інгредієнти:

Круглий лаваш чи піта – 1 шт.;

Яйця — 2 шт.;

Оливкова олія — 2 ст.л.;

Вершкове масло — 1 ч.л.;

Печериці — 4-5 шт.;

Перець зелений тонкий – 1 шт.;

Червоний перець – 1 шт.;

Сіль, перець — за смаком;

Паприка мелена, чебрець — за смаком;

Терта моцарелла — 100 г;

Рукола — 100 г.

Спосіб приготування:

Нарізаємо скибочками гриби, а перець невеликими кубиками. Нагріваємо оливкову олію на сковороді та недовго обсмажуємо перець. Потім додаємо гриби та спеції та продовжуємо смажити. Перекладаємо грибну суміш на тарілку і ретельно протираємо сковороду паперовим рушником. Збиваємо яйця із сіллю та перцем. На сковороді розтоплюємо вершкове масло і додаємо збиті яйця. Через 1-2 хвилини, коли яйця не повністю схопляться, кладемо зверху питу (лаваш) і готуємо на середньому вогні до готовності яєць. Обережно перевертаємо коржик, додаємо зверху грибну суміш, сир і руколу та складаємо навпіл. Обсмажуємо омлет з обох боків до золотистого кольору та подаємо на стіл.

Раніше ми розповідали, як приготувати рвану яловичину. М’ясо за цим рецептом виходить надзвичайно ніжним.