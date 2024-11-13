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Всього чотири інгредієнти — і салат на столі: як приготувати ситну та смачну закуску (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Пікантний, швидкий, яскравий салат
Пікантний, швидкий, яскравий салат. Фото 1000.menu

Салат сподобається тим, хто любить яскраві за смаком страви

Прості салати, на кшталт "крабового", господині люблять за простоту приготування та смак. Одним із таких салатів ми з вами й хочемо поділитися сьогодні.

Йдеться про салат з моркви по-корейськи та сиру. Готується він легко, виходить ситним та апетитним, інформують на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати салат з моркви по-корейськи та сиру

Інгредієнти:

  • сир копчений – 1 шт.;
  • яйця – 4 шт.;
  • кукурудза – 1 банка;
  • корейська морква – 100 г;
  • майонез – 2 ст.;

Спосіб приготування:

1.Сир та яйця нарізати соломкою.

2.Моркву трохи подрібнити.

3.Додати кукурудзу та моркву, заправити майонезом.

4.Поставити салат у холодильник щонайменше на годину.

Теги:
#Сир #Салат #Морква #Готуємо вдома