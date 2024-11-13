Всього чотири інгредієнти — і салат на столі: як приготувати ситну та смачну закуску (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Салат сподобається тим, хто любить яскраві за смаком страви
Прості салати, на кшталт "крабового", господині люблять за простоту приготування та смак. Одним із таких салатів ми з вами й хочемо поділитися сьогодні.
Йдеться про салат з моркви по-корейськи та сиру. Готується він легко, виходить ситним та апетитним, інформують на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати салат з моркви по-корейськи та сиру
Інгредієнти:
- сир копчений – 1 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- кукурудза – 1 банка;
- корейська морква – 100 г;
- майонез – 2 ст.;
Спосіб приготування:
1.Сир та яйця нарізати соломкою.
2.Моркву трохи подрібнити.
3.Додати кукурудзу та моркву, заправити майонезом.
4.Поставити салат у холодильник щонайменше на годину.