Всего четыре ингредиента – и салат на столе: как приготовить сытную и вкусную закуску (видео)

Салат понравится любящим яркие по вкусу блюда

Простые салаты, вроде "крабового", хозяйки любят за простоту приготовления и вкуса. Одним из таких салатов мы с вами и хотим поделиться сегодня.

Речь идет о салате из моркови по-корейски и сыра. Готовится он легко, получается сытным и аппетитным, информируют на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить салат из моркови по-корейски и сыра

Ингредиенты:

сыр копченый – 1 шт.;

яйца – 4 шт.;

кукуруза – 1 банка;

корейская морковь – 100 г;

майонез – 2 ст.;

Способ приготовления:

1.Сыр и яйца нарезать соломкой.

2.Морковь немного измельчить.

3.Добавить кукурузу и морковь, заправить майонезом.

4.Поставить салат в холодильник как минимум на час.