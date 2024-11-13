Всего четыре ингредиента – и салат на столе: как приготовить сытную и вкусную закуску (видео)
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Салат понравится любящим яркие по вкусу блюда
Простые салаты, вроде "крабового", хозяйки любят за простоту приготовления и вкуса. Одним из таких салатов мы с вами и хотим поделиться сегодня.
Речь идет о салате из моркови по-корейски и сыра. Готовится он легко, получается сытным и аппетитным, информируют на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить салат из моркови по-корейски и сыра
Ингредиенты:
- сыр копченый – 1 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- кукуруза – 1 банка;
- корейская морковь – 100 г;
- майонез – 2 ст.;
Способ приготовления:
1.Сыр и яйца нарезать соломкой.
2.Морковь немного измельчить.
3.Добавить кукурузу и морковь, заправить майонезом.
4.Поставить салат в холодильник как минимум на час.