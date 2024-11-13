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Всего четыре ингредиента – и салат на столе: как приготовить сытную и вкусную закуску (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Пикантный, быстрый, яркий салат
Пикантный, быстрый, яркий салат. Фото 1000.menu

Салат понравится любящим яркие по вкусу блюда

Простые салаты, вроде "крабового", хозяйки любят за простоту приготовления и вкуса. Одним из таких салатов мы с вами и хотим поделиться сегодня.

Речь идет о салате из моркови по-корейски и сыра. Готовится он легко, получается сытным и аппетитным, информируют на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить салат из моркови по-корейски и сыра

Ингредиенты:

  • сыр копченый – 1 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • кукуруза – 1 банка;
  • корейская морковь – 100 г;
  • майонез – 2 ст.;

Способ приготовления:

1.Сыр и яйца нарезать соломкой.

2.Морковь немного измельчить.

3.Добавить кукурузу и морковь, заправить майонезом.

4.Поставить салат в холодильник как минимум на час.

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#Сыр #Салат #Морковь #Готовим дома