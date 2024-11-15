Приготуйте для гостей салат "Принц": вони попросять у вас рецепт (відео)

Будуть задоволені навіть гурмани

Гостей завжди хочеться здивувати якоюсь новою та обов’язково смачною стравою. Окрім звичного "Олів’є" на святковий стіл можна приготувати м’ясний салат "Принц". Це ситна та вишукана страва, яка підійде для будь-якого урочистого столу. Салат поєднує у собі насичений смак відвареної яловичини, легку кислинку солоних огірків та пікантність волоських горіхів, які надають особливої текстури та багатого горіхового аромату. Морква та яйця додають ніжності та легкості.

Приготування салату, рецептом якого поділилася блогерка ann_.food, не потребує складних маніпуляцій, а результат – гарна та апетитна страва, яка порадує гостей та підкреслить особливу атмосферу застілля.

Інгредієнти:

Яловичина варена — 200 г;

Огірки солоні — 200 г;

Морква відварена — 1 шт.;

Яйця варені — 3 шт.;

Волоський горіх — 150 г;

Майонез — на смак;

Сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування:

Відварену яловичину нарізаємо соломкою. Викладаємо на блюдо і зверху змащуємо майонезом. Огірки нарізаємо соломкою та викладаємо на м’ясний шар. Наступний шар – натерта на великій тертці відварена морква. Цей шар також змащуємо майонезом. Зверху на моркву викладаємо натерті яйця. Змащуємо шар майонезом і посипаємо подрібненими волоськими горіхами.

Салат готовий!

Якщо хочете скоротити час приготування цієї страви, можна не викладати салат шарами, а змішати всі інгредієнти в мисці та заправити майонезом.

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