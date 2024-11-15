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Приготовьте для гостей салат "Принц": они точно попросят у вас рецепт (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Простой в приготовлении, но очень вкусный салат
Простой в приготовлении, но очень вкусный салат. Фото Скриншот Instagram/ann_.food

Восхитятся даже гурманы

Гостей всегда хочется удивить каким-то новым и обязательно вкусным блюдом. Кроме привычного "Оливье" на праздничный стол можно приготовить мясной салат "Принц". Это сытное и изысканное блюдо, которое подойдет для любого торжественного стола. Салат сочетает в себе насыщенный вкус отварной говядины, легкую кислинку соленых огурцов и пикантность грецких орехов, которые придают особую текстуру и богатый ореховый аромат. Морковь и яйца добавляют нежности и легкости.

Приготовление салата, рецептом которого поделилась блогер ann_.food, не требует сложных манипуляций, а результат – красивое и аппетитное блюдо, которое порадует гостей и подчеркнет особую атмосферу застолья.

Ингредиенты:

  • Говядина вареная — 200 г;
  • Огурцы соленые — 200г;
  • Морковь отварная — 1 шт.;
  • Яйца вареные — 3 шт.;
  • Грецкий орех — 150 г;
  • Майонез — по вкусу;
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварную говядину нарезаем соломкой. Выкладываем на блюдо и сверху смазываем майонезом.
  2. Огурцы нарезаем соломкой и выкладываем на мясной слой.
  3. Следующий слой — натертая на крупной терке отварная морковь. Этот слой смазываем майонезом.
  4. Сверху на морковь выкладываем натертые яйца. Смазываем слой майонезом и посыпаем измельченными грецкими орехами.

Салат готов!

Если хотите сократить время приготовления этого блюда, можно не выкладывать салат слоями, а смешать все ингредиенты в миске и заправить майонезом.

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#Рецепты #Салаты #Готовим дома