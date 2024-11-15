Приготовьте для гостей салат "Принц": они точно попросят у вас рецепт (видео)
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Восхитятся даже гурманы
Гостей всегда хочется удивить каким-то новым и обязательно вкусным блюдом. Кроме привычного "Оливье" на праздничный стол можно приготовить мясной салат "Принц". Это сытное и изысканное блюдо, которое подойдет для любого торжественного стола. Салат сочетает в себе насыщенный вкус отварной говядины, легкую кислинку соленых огурцов и пикантность грецких орехов, которые придают особую текстуру и богатый ореховый аромат. Морковь и яйца добавляют нежности и легкости.
Приготовление салата, рецептом которого поделилась блогер ann_.food, не требует сложных манипуляций, а результат – красивое и аппетитное блюдо, которое порадует гостей и подчеркнет особую атмосферу застолья.
Ингредиенты:
- Говядина вареная — 200 г;
- Огурцы соленые — 200г;
- Морковь отварная — 1 шт.;
- Яйца вареные — 3 шт.;
- Грецкий орех — 150 г;
- Майонез — по вкусу;
- Соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварную говядину нарезаем соломкой. Выкладываем на блюдо и сверху смазываем майонезом.
- Огурцы нарезаем соломкой и выкладываем на мясной слой.
- Следующий слой — натертая на крупной терке отварная морковь. Этот слой смазываем майонезом.
- Сверху на морковь выкладываем натертые яйца. Смазываем слой майонезом и посыпаем измельченными грецкими орехами.
Салат готов!
Если хотите сократить время приготовления этого блюда, можно не выкладывать салат слоями, а смешать все ингредиенты в миске и заправить майонезом.
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