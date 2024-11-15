Приготовьте для гостей салат "Принц": они точно попросят у вас рецепт (видео)

Восхитятся даже гурманы

Гостей всегда хочется удивить каким-то новым и обязательно вкусным блюдом. Кроме привычного "Оливье" на праздничный стол можно приготовить мясной салат "Принц". Это сытное и изысканное блюдо, которое подойдет для любого торжественного стола. Салат сочетает в себе насыщенный вкус отварной говядины, легкую кислинку соленых огурцов и пикантность грецких орехов, которые придают особую текстуру и богатый ореховый аромат. Морковь и яйца добавляют нежности и легкости.

Приготовление салата, рецептом которого поделилась блогер ann_.food, не требует сложных манипуляций, а результат – красивое и аппетитное блюдо, которое порадует гостей и подчеркнет особую атмосферу застолья.

Ингредиенты:

Говядина вареная — 200 г;

Огурцы соленые — 200г;

Морковь отварная — 1 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Грецкий орех — 150 г;

Майонез — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварную говядину нарезаем соломкой. Выкладываем на блюдо и сверху смазываем майонезом. Огурцы нарезаем соломкой и выкладываем на мясной слой. Следующий слой — натертая на крупной терке отварная морковь. Этот слой смазываем майонезом. Сверху на морковь выкладываем натертые яйца. Смазываем слой майонезом и посыпаем измельченными грецкими орехами.

Салат готов!

Если хотите сократить время приготовления этого блюда, можно не выкладывать салат слоями, а смешать все ингредиенты в миске и заправить майонезом.

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