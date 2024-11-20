Ситими будуть всі: як приготувати апетитні котлети без м'яса (відео)

Можна подати до обіду чи вечері

Домашні котлети можна приготувати з різноманітних інгредієнтів: м'яса, печінки, бобових, грибів, чи крабових паличок. Також чудовим вибором стануть котлети з тунця або сардин.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні та бюджетні котлети з сардинами в панірувальних сухарях. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати котлети без м'яса

Інгредієнти:

сардина в томаті (можна в олії) – 2 банки;

картопляне пюре – 800 г;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

борошно – 100-200 г;

сіль, перець – за смаком;

панірувальні сухарі;

олія;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити шматочками, зробити з неї пюре. Пюре має бути досить густим та добре охолодженим. Можна взяти вчорашнє.

2.Сардину розім'яти виделкою до однорідної маси.

3.Додати пюре та перемішати до стану без грудочок, щоб було однорідним.

4.Додати потерту цибулю, яйце, сіль, перець, спеції за смаком і перемішати.

5.Поступово досипати борошно до консистенції, щоб можна було сформувати котлетки.

6.Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії з обох боків.