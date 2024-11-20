Сытыми будут все: как приготовить аппетитные котлеты без мяса (видео)

Можно подать к обеду или ужину

Домашние котлеты можно приготовить из различных ингредиентов: мяса, печени, бобовых, грибов или крабовых палочек. Также отличным выбором станут котлеты из тунца или сардин.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусные и бюджетные котлеты с сардинами в панировочных сухарях. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить котлеты без мяса

Ингредиенты:

сардина в томате (можно в масле) – 2 банка;

картофельное пюре – 800 г;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

мука – 100-200 г;

соль, перец – по вкусу;

панировочные сухари;

масло;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить кусочками, сделать из нее пюре. Пюре должно быть достаточно густым и хорошо охлажденным. Можно взять вчерашнее.

2.Сардину размять вилкой до однородной массы.

3.Добавить пюре и перемешать до состояния без комочков, чтобы было однородным.

4.Добавить потертый лук, яйцо, соль, перец, специи по вкусу и перемешать.

5.Постепенно досыпать муку до консистенции, чтобы можно было сформировать котлетки.

6.Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и жарить на масле с обеих сторон.