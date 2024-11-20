Сытыми будут все: как приготовить аппетитные котлеты без мяса (видео)
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Можно подать к обеду или ужину
Домашние котлеты можно приготовить из различных ингредиентов: мяса, печени, бобовых, грибов или крабовых палочек. Также отличным выбором станут котлеты из тунца или сардин.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусные и бюджетные котлеты с сардинами в панировочных сухарях. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить котлеты без мяса
Ингредиенты:
- сардина в томате (можно в масле) – 2 банка;
- картофельное пюре – 800 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- мука – 100-200 г;
- соль, перец – по вкусу;
- панировочные сухари;
- масло;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить кусочками, сделать из нее пюре. Пюре должно быть достаточно густым и хорошо охлажденным. Можно взять вчерашнее.
2.Сардину размять вилкой до однородной массы.
3.Добавить пюре и перемешать до состояния без комочков, чтобы было однородным.
4.Добавить потертый лук, яйцо, соль, перец, специи по вкусу и перемешать.
5.Постепенно досыпать муку до консистенции, чтобы можно было сформировать котлетки.
6.Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и жарить на масле с обеих сторон.