Їстимете навіть якщо не любите буряк: рецепт закуски, що сподобається всім

Готується нескладно та досить швидко

Буряк — це корисний та смачний овоч, який, однак, подобається не всім. Чи не найпопулярнішою стравою з буряка є борщ, однак з нього також можна приготувати салати чи закуски.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ікру з буряка, яка сподобається багатьом. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "man_darinka.food".

Як приготувати ікру з буряка

Інгредієнти:

буряк – 500 г;

баклажани – 500 г;

яблука – 500 г;

цукор – 3 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

олія – 100 мл;

яблучний оцет – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Баклажани нарізати дрібними кубиками, обсмажити.

2.Яблука помити, очистити від шкірки та нарізати маленькими кубиками, додати до баклажанів.

3.Буряк помити, очистити від шкірки та натерти на тертці.

4.Додати тертий буряк до решти інгредієнтів.

5.В отриману суміш додати сіль та цукор, перемішати інгредієнти.

6.Залишити буряк з баклажанами та яблуками на 1 годину, щоб пустили сік.

7.Через 1 годину влити в ікру олію без запаху, перемішати.

8.Готувати під кришкою 40 хвилин на повільному вогні. За 5 хвилин до закінчення приготування додати в ікру яблучний оцет, перемішати.

9.Дуже смачно куштувати у гарячому та холодному вигляді.