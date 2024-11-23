Будете есть даже если не любите свеклу: рецепт закуски, который понравится всем

Готовится несложно и достаточно быстро

Свекла – это полезный и вкусный овощ, который, однако, нравится не всем. Едва ли не самым популярным блюдом из свеклы является борщ, однако из него также можно приготовить салаты или закуски.

Сегодня мы хотим предложить приготовить икру из свеклы, которая понравится многим. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "man_darinka.food".

Как приготовить икру из свеклы

Ингредиенты:

свекла – 500 г;

баклажаны – 500 г;

яблоки – 500 г;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

масло – 100 мл;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Баклажаны нарезать мелкими кубиками, обжарить.

2.Яблоки помыть, очистить от кожуры и нарезать маленькими кубиками, добавить к баклажанам.

3.Свеклу помыть, очистить от кожуры и натереть на терке.

4.Добавить тертую свеклу к остальным ингредиентам.

5.В полученную смесь добавить соль и сахар, перемешать ингредиенты.

6. Оставить свеклу с баклажанами и яблоками на 1 час, чтобы пустили сок.

7.Через 1 час влить в икру масло без запаха, перемешать.

8.Готовить под крышкой 40 минут на медленном огне. За 5 минут до окончания приготовления добавить в икру яблочный уксус, перемешать.

9.Очень вкусно есть в горячем и холодном виде.