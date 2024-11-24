Минимум муки и много яблок: рецепт известного французского пирога

Выпечка получается вкусной и сытной

Едва ли не самой известной выпечкой из яблок является "Шарлотка". Однако кроме нее из этих фруктов можно приготовить десерты, потушить яблоки с печенью или мясом или съесть фрукт просто так.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной выпечки. А опубликовали его на Instagram-странице "man_darinka.food".

Как приготовить пирог с яблоками

Ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 60 г;

сливочное масло – 25 г;

молоко – 100 мл;

пшеничная мука – 100 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

молотая корица – 0,5 ч. л.;

соль – 2 г;

яблоки – 5-6 шт.;

сахарная пудра для отделки – 1 ст.л. ;

Способ приготовления:

1.Куриные яйца и сахар взбить до получения пышной и светлой массы.

2.В полученную смесь влить молоко комнатной температуры.

3.Добавить в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и молотой корицей.

4.С помощью венчика перемешать ингредиенты, достигая однородной консистенции теста.

5.Яблоки помыть, очистить от кожуры, удалить у фруктов сердцевину с семенами.

6.Нарезать яблоки тонкими дольками, добавить в тесто, перемешать.

7. Прямоугольную форму для запекания застелить пергаментом, выложить тесто.

8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.

9. Готовый пирог охладить в форме, затем аккуратно переложить блюдо и украсить сахарной пудрой.