Минимум муки и много яблок: рецепт известного французского пирога
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Выпечка получается вкусной и сытной
Едва ли не самой известной выпечкой из яблок является "Шарлотка". Однако кроме нее из этих фруктов можно приготовить десерты, потушить яблоки с печенью или мясом или съесть фрукт просто так.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной выпечки. А опубликовали его на Instagram-странице "man_darinka.food".
Как приготовить пирог с яблоками
Ингредиенты:
- куриные яйца – 2 шт.;
- сахар – 60 г;
- сливочное масло – 25 г;
- молоко – 100 мл;
- пшеничная мука – 100 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- молотая корица – 0,5 ч. л.;
- соль – 2 г;
- яблоки – 5-6 шт.;
- сахарная пудра для отделки – 1 ст.л. ;
Способ приготовления:
1.Куриные яйца и сахар взбить до получения пышной и светлой массы.
2.В полученную смесь влить молоко комнатной температуры.
3.Добавить в тесто просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, солью и молотой корицей.
4.С помощью венчика перемешать ингредиенты, достигая однородной консистенции теста.
5.Яблоки помыть, очистить от кожуры, удалить у фруктов сердцевину с семенами.
6.Нарезать яблоки тонкими дольками, добавить в тесто, перемешать.
7. Прямоугольную форму для запекания застелить пергаментом, выложить тесто.
8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
9. Готовый пирог охладить в форме, затем аккуратно переложить блюдо и украсить сахарной пудрой.