Впораєтеся за три хвилини: як приготувати майонез без яєць (відео)
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Майонез виходить корисним та дуже смачним
Майонез є популярним соусом, яким не лише заправляють салати, на кшталт "Шуби", але й використовують у випічці. Дехто використовує магазинний майонез, а інші надають перевагу домашньому. Однак інколи сумніви викликає використання сирих яєць у соусі.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати майонез без сирих яєць. А опублікували рецепт на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати домашній майонез
Інгредієнти:
- яйця варені – 3 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- часник – 1 зуб.;
- вершковий крем-сир – 1 ст. л.;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- перець;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити, почистити, викласти їх у чашу блендера.
2.Стигле авокадо очистити від шкірки, викласти до яєць.
3.Додати сир, сіль, гірчицю, спеції, часник, лимонний сік та перебити все до однорідності.
4.Викласти готовий майонез у відповідний посуд.