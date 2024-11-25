Впораєтеся за три хвилини: як приготувати майонез без яєць (відео)

Майонез виходить корисним та дуже смачним

Майонез є популярним соусом, яким не лише заправляють салати, на кшталт "Шуби", але й використовують у випічці. Дехто використовує магазинний майонез, а інші надають перевагу домашньому. Однак інколи сумніви викликає використання сирих яєць у соусі.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати майонез без сирих яєць. А опублікували рецепт на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти:

яйця варені – 3 шт.;

авокадо – 1 шт.;

часник – 1 зуб.;

вершковий крем-сир – 1 ст. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

перець;

сіль;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити, почистити, викласти їх у чашу блендера.

2.Стигле авокадо очистити від шкірки, викласти до яєць.

3.Додати сир, сіль, гірчицю, спеції, часник, лимонний сік та перебити все до однорідності.

4.Викласти готовий майонез у відповідний посуд.