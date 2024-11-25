Справитесь за три минуты: как приготовить майонез без яиц (видео)

Майонез получается полезным и вкусным

Майонез является популярным соусом, которым не только заправляют салаты, типа "Шубы", но и используют в выпечке. Некоторые используют магазинный майонез, а другие предпочитают домашний. Однако иногда сомнения вызывают использование сырых яиц в соусе.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить майонез без сырых яиц. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

яйца вареные – 3 шт.;

авокадо – 1 шт.;

чеснок – 1 зуб.;

сливочный крем-сыр – 1 ст. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

перец;

соль;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить, почистить, выложить в чашу блендера.

2.Спелое авокадо очистить от кожуры, выложить в яйца.

3.Добавить сыр, соль, горчицу, специи, чеснок, лимонный сок и перебить все до однородности.

4.Выложить готовый майонез в соответствующую посуду.