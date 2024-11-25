Справитесь за три минуты: как приготовить майонез без яиц (видео)
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Майонез получается полезным и вкусным
Майонез является популярным соусом, которым не только заправляют салаты, типа "Шубы", но и используют в выпечке. Некоторые используют магазинный майонез, а другие предпочитают домашний. Однако иногда сомнения вызывают использование сырых яиц в соусе.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить майонез без сырых яиц. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить домашний майонез
Ингредиенты:
- яйца вареные – 3 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- чеснок – 1 зуб.;
- сливочный крем-сыр – 1 ст. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- перец;
- соль;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить, почистить, выложить в чашу блендера.
2.Спелое авокадо очистить от кожуры, выложить в яйца.
3.Добавить сыр, соль, горчицу, специи, чеснок, лимонный сок и перебить все до однородности.
4.Выложить готовый майонез в соответствующую посуду.