Ніхто не здогадається, що цей паштет без м’яса: смачний рецепт

Смачна та ароматна закуска

Якщо ви хочете урізноманітнити своє меню або шукаєте цікаву страву без м’яса, цей паштет із нуту та сушених грибів – ідеальний варіант. Багатий білком нут та ароматні гриби створюють гармонійне поєднання смаків, доповнене спеціями та ніжною текстурою.

Страва готується легко, підходить як для повсякденного столу, так і стане чудовим варіантом для святкового столу. Паштет, рецептом якого поділилися на сайті Smakosze, можна використовувати як закуску, намазку на хліб або як самостійне частування. Його насичений смак та поживні властивості точно оцінять усі.

Інгредієнти:

500 г відвареного нуту;

300 г сушених грибів;

1 яйце;

100 г цибулі;

50 г вершкового масла;

3 столові ложки кукурудзяного борошна;

1 чайна ложка копченої паприки;

щіпка сушеного чебрецю;

2 зубчики часнику;

сіль;

перець.

Спосіб приготування:

Приготування паштету починаємо із замочування грибів у холодній воді. Потім варимо їх у тій же воді та проціджуємо. Нарізаємо цибулю та часник і обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо гриби та смажимо 5 хвилин. Кладемо нут у велику миску, додаємо обсмажені гриби та цибулю, спеції, вливаємо половину води від варіння грибів та перебиваємо блендером. Повинна утворитися однорідна кремоподібна маса. Якщо маса дуже густа, додаємо воду. Додаємо в суміш яйце, борошно та ретельно перемішуємо. Викладаємо масу у форму для кексу, змащену вершковим маслом. Запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Після цього часу зменшуємо температуру до 180 градусів і випікаємо паштет ще 20 хвилин. Дістаємо паштет із духовки, даємо охолонути та відправляємо в холодильник на кілька годин.

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