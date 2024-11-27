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Никто не догадается, что этот паштет без мяса: вкусный рецепт

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Шикарное постное блюдо
Шикарное постное блюдо. Фото Freepik

Вкусная и ароматная закуска

Если вы хотите разнообразить свое меню или ищете интересное блюдо без мяса, этот паштет из нута и сушёных грибов — идеальный вариант. Богатый белком нут и ароматные грибы создают гармоничное сочетание вкусов, дополненное специями и нежной текстурой.

Блюдо готовится легко, подходит как для повседневного стола, так и станет отличным вариантом для праздничного стола. Паштет, рецептом которого поделились на сайте Smakosze, можно использовать в качестве закуски, намазки на хлеб или как самостоятельное угощение. Его насыщенный вкус и питательные свойства точно оценят все.

Ингредиенты:

  • 500 г отварного нута;
  • 300 г сушеных грибов;
  • 1 яйцо;
  • 100 г лука;
  • 50 г сливочного масла;
  • 3 столовые ложки кукурузной муки;
  • 1 чайная ложка копченой паприки;
  • щепотка сушеного тимьяна;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления:

  1. Приготовление паштета начинаем с замачивания грибов в холодной воде. Затем варим их в той же воде и процеживаем. Нарезаем лук и чеснок и обжариваем на сливочном масле. Добавляем грибы и жарим 5 минут.
  2. Кладем нут в большую миску, добавляем обжаренные грибы и лук, специи, вливаем половину воды от варки грибов и перебиваем блендером. Должна образоваться однородная кремообразная масса. Если масса очень густая, добавляем воду.
  3. Добавляем в смесь яйцо, муку и тщательно перемешиваем.
  4. Выкладываем массу в форму для кекса, смазанную сливочным маслом. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. По истечении этого времени уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем паштет еще 20 минут.
  5. Достаем паштет из духовки, даем остыть и отправляем в холодильник на несколько часов.

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#Рецепты #Паштет #Готовим дома