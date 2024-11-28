Схоже на вінегрет, але готується значно простіше: рецепт пісного салата (відео)

Ця страва готується дуже просто

Одним найпопулярніших пісних салатів вважається вінегрет. І хоча є декілька варіантів його приготування, з часом може захотітись замінити його іншим салатом. Чудовою альтернативою стане салат і з буряком та кукурудзою.

Цей салат – ідеальний вибір для тих, хто дотримується посту або шукає легкі та корисні страви без продуктів тваринного походження. Простий набір інгредієнтів, швидке приготування та насичений смак роблять його чудовим варіантом для обіду, вечері чи навіть святкового столу. Завдяки пряним спеціям та соковитій текстурі салат виходить яскравим і ситним, але при цьому залишається легким і корисним.

Рецептом салату поділились авторки YouTube-каналу Twins Kitchen.

Інгредієнти:

Буряк – 3 шт.;

Цибуля – 1 шт.;

Зелена цибуля – за смаком;

Кукурудза консервована – 250 г;

Цукор – 1 ч.л.;

Сіль – 0,5 ч.л.;

Чорний мелений перець – 0,5 ч.л.;

Солодка паприка – 0,5 ч.л.;

Рослинна олія – 1-2 ст.л.

Спосіб приготування:

Відварюємо буряк, очищаємо та нарізаємо на дрібні кубики. Цибулю подрібнюємо півкільцями та додаємо до буряка. Зелену цибулю дрібно нарізаємо і теж відправляємо до салатника. Додаємо кукурудзу, приправи та заправляємо салат олією.

Раніше ми ділились рецептом салату з зеленим горошком, який змусить забути про "Олів’є".