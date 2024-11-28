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Похоже на винегрет, но готовится гораздо проще: рецепт постного салата (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный и полезный салат
Вкусный и полезный салат. Фото Скриншот YouTube

Это блюдо готовится очень быстро

Одним из самых популярных постных салатов считается винегрет. И хотя есть несколько вариантов его приготовления, со временем может возникнуть желание заменить его другим салатом. Прекрасной альтернативой станет салат со свеклой и кукурузой.

Этот салат – идеальный выбор для тех, кто соблюдает пост или ищет легкие и полезные блюда без продуктов животного происхождения. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают его отличным вариантом для обеда, ужина или даже праздничного стола. Благодаря пряным специям и сочной текстуре салат получается ярким и сытным, но остается легким и полезным.

Рецептом салата поделились авторы YouTube-канала Twins Kitchen.

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 шт.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Зеленый лук – по вкусу;
  • Кукуруза консервированная – 250 г;
  • Сахар – 1 ч.л.;
  • Соль – 0,5 ч.л.;
  • Черный молотый перец – 0,5 ч.л.;
  • Сладкая паприка – 0,5 ч.л.;
  • Растительное масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем свеклу, очищаем и нарезаем на маленькие кубики.
  2. Лук измельчаем полукольцами и добавляем к свекле.
  3. Зеленый лук мелко нарезаем и тоже отправляем в салатник.
  4. Добавляем кукурузу, приправы и салат заправляем маслом.

Раньше мы делились рецептом салата с зеленым горошком, который заставит забыть об "Оливье".

Теги:
#Рецепты #Салат #Постные блюда #Постный салат #Готовим дома