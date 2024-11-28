Похоже на винегрет, но готовится гораздо проще: рецепт постного салата (видео)
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Это блюдо готовится очень быстро
Одним из самых популярных постных салатов считается винегрет. И хотя есть несколько вариантов его приготовления, со временем может возникнуть желание заменить его другим салатом. Прекрасной альтернативой станет салат со свеклой и кукурузой.
Этот салат – идеальный выбор для тех, кто соблюдает пост или ищет легкие и полезные блюда без продуктов животного происхождения. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают его отличным вариантом для обеда, ужина или даже праздничного стола. Благодаря пряным специям и сочной текстуре салат получается ярким и сытным, но остается легким и полезным.
Рецептом салата поделились авторы YouTube-канала Twins Kitchen.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Зеленый лук – по вкусу;
- Кукуруза консервированная – 250 г;
- Сахар – 1 ч.л.;
- Соль – 0,5 ч.л.;
- Черный молотый перец – 0,5 ч.л.;
- Сладкая паприка – 0,5 ч.л.;
- Растительное масло – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
- Отвариваем свеклу, очищаем и нарезаем на маленькие кубики.
- Лук измельчаем полукольцами и добавляем к свекле.
- Зеленый лук мелко нарезаем и тоже отправляем в салатник.
- Добавляем кукурузу, приправы и салат заправляем маслом.
Раньше мы делились рецептом салата с зеленым горошком, который заставит забыть об "Оливье".