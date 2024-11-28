Похоже на винегрет, но готовится гораздо проще: рецепт постного салата (видео)

Это блюдо готовится очень быстро

Одним из самых популярных постных салатов считается винегрет. И хотя есть несколько вариантов его приготовления, со временем может возникнуть желание заменить его другим салатом. Прекрасной альтернативой станет салат со свеклой и кукурузой.

Этот салат – идеальный выбор для тех, кто соблюдает пост или ищет легкие и полезные блюда без продуктов животного происхождения. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают его отличным вариантом для обеда, ужина или даже праздничного стола. Благодаря пряным специям и сочной текстуре салат получается ярким и сытным, но остается легким и полезным.

Рецептом салата поделились авторы YouTube-канала Twins Kitchen.

Ингредиенты:

Свекла – 3 шт.;

Лук – 1 шт.;

Зеленый лук – по вкусу;

Кукуруза консервированная – 250 г;

Сахар – 1 ч.л.;

Соль – 0,5 ч.л.;

Черный молотый перец – 0,5 ч.л.;

Сладкая паприка – 0,5 ч.л.;

Растительное масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Отвариваем свеклу, очищаем и нарезаем на маленькие кубики. Лук измельчаем полукольцами и добавляем к свекле. Зеленый лук мелко нарезаем и тоже отправляем в салатник. Добавляем кукурузу, приправы и салат заправляем маслом.

Раньше мы делились рецептом салата с зеленым горошком, который заставит забыть об "Оливье".