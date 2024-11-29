Обов’язково зробіть це з бутербродами перед тим, як подавати: як насправді готувати закуску зі шпротами (відео)

Такі бутерброди значно смачніші, ніж класичні

Святкові закуски хочеться подавати красиві та смачні. Поруч з сучасними варіантами подачі, такими як сирна "ялинкова куля" залишаються старі-добрі бутерброди.

У кулінарному блозі veseliyseli розповіли, як приготувати бутерброди зі шпротами значно смачніше, ніж у класичному варіанті. Секрет простий — перед подачею бутерброди потрібно запекти. Так буде значно смачніше, точно варто приготувати.

Інгредієнти:

Батон

Майонез

Помідори

Шпроти

Сир

Зелень

Спосіб приготування:

Перш за все, вмикаємо духовку на 180 градусів. Підготовлюється закуска дуже швидко, тому можна робити це одразу. Помідори та зелень промиваємо та сушимо на паперових рушниках. Коли вологи не лишиться, нарізаємо помідори тоненькими скибочками. Зелень дрібно кришимо. Твердий сир натираємо на тертці. На деко, застелене пергаментом, викладаємо готовий нарізаний батон. Змащуємо все майонезом. Зверху викладаємо скибочки помідора. На них шпроти — по кілька штук на бутерброд. Зверху посипаємо сиром. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Орієнтовний час приготування становить 10 хвилин, випікаємо до повного розплавлення сиру. Залишилось зняти бутерброди з гарячого деко та викласти на таріль. Посипаємо заздалегідь нарізаною зеленню.

Рецепт дуже простий, а сама закуска виходить надзвичайно апетитною. Також ми розповідали, як смачно приготувати печінковий торт за рецептом від шеф-кухаря.