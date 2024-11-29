Обов’язково зробіть це з бутербродами перед тим, як подавати: як насправді готувати закуску зі шпротами (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі бутерброди значно смачніші, ніж класичні
Святкові закуски хочеться подавати красиві та смачні. Поруч з сучасними варіантами подачі, такими як сирна "ялинкова куля" залишаються старі-добрі бутерброди.
У кулінарному блозі veseliyseli розповіли, як приготувати бутерброди зі шпротами значно смачніше, ніж у класичному варіанті. Секрет простий — перед подачею бутерброди потрібно запекти. Так буде значно смачніше, точно варто приготувати.
Інгредієнти:
- Батон
- Майонез
- Помідори
- Шпроти
- Сир
- Зелень
Спосіб приготування:
- Перш за все, вмикаємо духовку на 180 градусів. Підготовлюється закуска дуже швидко, тому можна робити це одразу.
- Помідори та зелень промиваємо та сушимо на паперових рушниках. Коли вологи не лишиться, нарізаємо помідори тоненькими скибочками. Зелень дрібно кришимо.
- Твердий сир натираємо на тертці. На деко, застелене пергаментом, викладаємо готовий нарізаний батон. Змащуємо все майонезом.
- Зверху викладаємо скибочки помідора. На них шпроти — по кілька штук на бутерброд.
- Зверху посипаємо сиром. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Орієнтовний час приготування становить 10 хвилин, випікаємо до повного розплавлення сиру.
- Залишилось зняти бутерброди з гарячого деко та викласти на таріль. Посипаємо заздалегідь нарізаною зеленню.
Рецепт дуже простий, а сама закуска виходить надзвичайно апетитною. Також ми розповідали, як смачно приготувати печінковий торт за рецептом від шеф-кухаря.