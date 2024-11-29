Обязательно сделайте это с бутербродами перед тем, как подавать: как на самом деле готовить закуску со шпротами (видео)
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Такие бутерброды гораздо вкуснее, чем классические
Праздничные закуски хочется преподносить красивые и вкусные. Наряду с современными вариантами подачи, такими как сырный "елочный шар" остаются старые-добрые бутерброды.
В кулинарном блоге veseliyseli рассказали, как приготовить бутерброды со шпротами гораздо вкуснее, чем в классическом варианте. Секрет прост – перед подачей бутерброды нужно запечь. Так будет гораздо вкуснее, точно следует приготовить.
Ингредиенты:
- Батон
- Майонез
- Помидоры
- Шпроты
- Сыр
- Зелень
Способ приготовления:
- Прежде всего включаем духовку на 180 градусов. Подготавливается очень быстро, поэтому можно делать это сразу.
- Помидоры и зелень промываем и сушим на бумажных полотенцах. Когда влаги не останется, нарезаем помидоры тонкими ломтиками. Зелень мелко крошим.
- Твердый сыр натираем на терке. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем готовый нарезанный батон. Смазываем все майонезом.
- Сверху выкладываем ломтики помидора. На них шпроты — несколько штук на бутерброд.
- Сверху посыпаем творогом. Ставим в предварительно разогретую духовку. Примерное время приготовления составляет 10 минут, выпекаем до полного расплавления сыра.
- Осталось снять бутерброды с горячего противня и выложить на тарелку. Посыпаем предварительно нарезанной зеленью.
Рецепт очень прост, а сама закуска получается очень аппетитной. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печеночный торт по рецепту от шеф-повара.