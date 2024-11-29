Обязательно сделайте это с бутербродами перед тем, как подавать: как на самом деле готовить закуску со шпротами (видео)

Такие бутерброды гораздо вкуснее, чем классические

Праздничные закуски хочется преподносить красивые и вкусные. Наряду с современными вариантами подачи, такими как сырный "елочный шар" остаются старые-добрые бутерброды.

В кулинарном блоге veseliyseli рассказали, как приготовить бутерброды со шпротами гораздо вкуснее, чем в классическом варианте. Секрет прост – перед подачей бутерброды нужно запечь. Так будет гораздо вкуснее, точно следует приготовить.

Ингредиенты:

Батон

Майонез

Помидоры

Шпроты

Сыр

Зелень

Способ приготовления:

Прежде всего включаем духовку на 180 градусов. Подготавливается очень быстро, поэтому можно делать это сразу. Помидоры и зелень промываем и сушим на бумажных полотенцах. Когда влаги не останется, нарезаем помидоры тонкими ломтиками. Зелень мелко крошим. Твердый сыр натираем на терке. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем готовый нарезанный батон. Смазываем все майонезом. Сверху выкладываем ломтики помидора. На них шпроты — несколько штук на бутерброд. Сверху посыпаем творогом. Ставим в предварительно разогретую духовку. Примерное время приготовления составляет 10 минут, выпекаем до полного расплавления сыра. Осталось снять бутерброды с горячего противня и выложить на тарелку. Посыпаем предварительно нарезанной зеленью.

Рецепт очень прост, а сама закуска получается очень аппетитной. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печеночный торт по рецепту от шеф-повара.