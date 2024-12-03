Це незвичне поєднання зачарує гостей: чудовий салат на святковий стіл (відео)

Як приготувати особливо смачний салат

Є чимало смачних салатів, які можна готувати як святкові закуски. Ми розповідали, як приготувати апетитний "Луцький" салат з ковбасою. Тепер ділимось ще одним цікавим рецептом.

Як приготувати салат з курячим філе та крабовими паличками, розповіли у кулінарному блозі vistovska_cooking. Це надзвичайно смачно, варто приготувати — і ви закохаєтесь у це незвичне поєднання смаків.

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт

лавровий лист

чорний перець

сіль

цукор — дрібка

крабові палички — 1 пачка

печериці — 150 г

рослинна олія — для смаження грибів

цибуля — 1 шт

яйця — 3 шт

майонез

Спосіб приготування:

Куряче філе заливаємо водою. Додаємо сіль, перець горошком та лавровий лист. Варимо до готовності. Залишаємо в бульйоні до остигання. Печериці нарізаємо пластинками. Обсмажуємо їх на олії до золотистого кольору. Залишаємо до охолодження. Яйця відварюємо. Цибулю нарізаємо чвертькільцями. Солимо її та посипаємо цукром. Перемішуємо та залишаємо маринуватися. Курку обсушуємо серветками. Нарізаємо її на невеликі кубики. Перекладаємо в миску, де будемо збирати салат. У яєць відділяємо білки від жовтків. Нам знадобляться білки — жовтки можна використати в іншому рецепті. Білки нарізаємо крупно. Додаємо до курки. Крабові палички крупно ріжемо. Додаємо їх та печериці, а також мариновану цибулю. До смаку солимо та перчимо, заправляємо майонезом.

Салат виходить надзвичайно смачним, ніжним і соковитим. Його можна готувати як на кожен день, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати вінегрет.