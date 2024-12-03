Це незвичне поєднання зачарує гостей: чудовий салат на святковий стіл (відео)
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Як приготувати особливо смачний салат
Є чимало смачних салатів, які можна готувати як святкові закуски. Ми розповідали, як приготувати апетитний "Луцький" салат з ковбасою. Тепер ділимось ще одним цікавим рецептом.
Як приготувати салат з курячим філе та крабовими паличками, розповіли у кулінарному блозі vistovska_cooking. Це надзвичайно смачно, варто приготувати — і ви закохаєтесь у це незвичне поєднання смаків.
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт
- лавровий лист
- чорний перець
- сіль
- цукор — дрібка
- крабові палички — 1 пачка
- печериці — 150 г
- рослинна олія — для смаження грибів
- цибуля — 1 шт
- яйця — 3 шт
- майонез
Спосіб приготування:
- Куряче філе заливаємо водою. Додаємо сіль, перець горошком та лавровий лист. Варимо до готовності. Залишаємо в бульйоні до остигання.
- Печериці нарізаємо пластинками. Обсмажуємо їх на олії до золотистого кольору. Залишаємо до охолодження. Яйця відварюємо.
- Цибулю нарізаємо чвертькільцями. Солимо її та посипаємо цукром. Перемішуємо та залишаємо маринуватися.
- Курку обсушуємо серветками. Нарізаємо її на невеликі кубики. Перекладаємо в миску, де будемо збирати салат.
- У яєць відділяємо білки від жовтків. Нам знадобляться білки — жовтки можна використати в іншому рецепті. Білки нарізаємо крупно. Додаємо до курки.
- Крабові палички крупно ріжемо. Додаємо їх та печериці, а також мариновану цибулю. До смаку солимо та перчимо, заправляємо майонезом.
Салат виходить надзвичайно смачним, ніжним і соковитим. Його можна готувати як на кожен день, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати вінегрет.