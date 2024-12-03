Это необычное сочетание очарует гостей: отличный салат на праздничный стол (видео)
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Как приготовить вкусный салат
Есть немало вкусных салатов, которые можно готовить как праздничные закуски. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный "Луцкий" салат с колбасой. Теперь делимся еще одним интересным рецептом.
Как приготовить салат с куриным филе и крабовыми палочками, рассказали в кулинарном блоге vistovska_cooking. Это очень вкусно, стоит приготовить — и вы влюбитесь в это необычное сочетание вкусов.
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 шт
- лавровый лист
- черный перец
- соль
- сахар — щепотка
- крабовые палочки — 1 пачка
- шампиньоны — 150 г
- растительное масло — для жарки грибов
- лук — 1 шт
- яйца — 3 шт
- майонез
Способ приготовления:
- Куриное филе заливаем водой. Добавляем соль, перец горошком и лавровый лист. Варим до готовности. Оставляем в бульоне до остывания.
- Шампиньоны нарезаем пластинками. Обжариваем их на растительном масле до золотистого цвета. Оставляем до охлаждения. Яйца отвариваем.
- Лук нарезаем четвертькольцами. Солим ее и посыпаем сахаром. Перемешиваем и оставляем мариноваться.
- Курицу обсушиваем салфетками. Нарезаем ее на маленькие кубики. Переводим в миску, где будем собирать салат.
- У яиц отделяем белки от желтков. Нам понадобятся белки – желтки можно использовать в другом рецепте. Белки нарезаем крупно. Добавляем к курице.
- Крабовые палочки крупно режем. Добавляем их и шампиньоны, а также маринованный лук. По вкусу солим и перчим, заправляем майонезом.
Салат получается необыкновенно вкусным, нежным и сочным. Его можно готовить как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить винегрет.