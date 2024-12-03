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Это необычное сочетание очарует гостей: отличный салат на праздничный стол (видео)

Автор
Мария Дума
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Рецепт вкусного салата с крабовыми палочками
Рецепт вкусного салата с крабовыми палочками. Фото Скриншот из видео

Как приготовить вкусный салат

Есть немало вкусных салатов, которые можно готовить как праздничные закуски. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный "Луцкий" салат с колбасой. Теперь делимся еще одним интересным рецептом.

Как приготовить салат с куриным филе и крабовыми палочками, рассказали в кулинарном блоге vistovska_cooking. Это очень вкусно, стоит приготовить — и вы влюбитесь в это необычное сочетание вкусов.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 1 шт
  • лавровый лист
  • черный перец
  • соль
  • сахар — щепотка
  • крабовые палочки — 1 пачка
  • шампиньоны — 150 г
  • растительное масло — для жарки грибов
  • лук — 1 шт
  • яйца — 3 шт
  • майонез

Способ приготовления:

  1. Куриное филе заливаем водой. Добавляем соль, перец горошком и лавровый лист. Варим до готовности. Оставляем в бульоне до остывания.
  2. Шампиньоны нарезаем пластинками. Обжариваем их на растительном масле до золотистого цвета. Оставляем до охлаждения. Яйца отвариваем.
  3. Лук нарезаем четвертькольцами. Солим ее и посыпаем сахаром. Перемешиваем и оставляем мариноваться.
  4. Курицу обсушиваем салфетками. Нарезаем ее на маленькие кубики. Переводим в миску, где будем собирать салат.
  5. У яиц отделяем белки от желтков. Нам понадобятся белки – желтки можно использовать в другом рецепте. Белки нарезаем крупно. Добавляем к курице.
  6. Крабовые палочки крупно режем. Добавляем их и шампиньоны, а также маринованный лук. По вкусу солим и перчим, заправляем майонезом.

Салат получается необыкновенно вкусным, нежным и сочным. Его можно готовить как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить винегрет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Закуска #Крабовые палочки