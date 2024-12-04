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Салат для тех, кто не любит майонез: аппетитная закуска с мясом (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сочетание вкусов просто замечательное
Сочетание вкусов просто замечательное. Фото Скриншот из видео

Прекрасный салат на каждый день и на праздник

На Новый год принято готовить салаты с майонезом как аппетитная закуска с печенью. Однако их не все любят, ведь многим не нравится вкус майонеза. В таком случае вам понравится следующий салат.

Эта закуска из капусты, копченого мяса и груши создает аппетитное и яркое сочетание. Рецептом поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 0,5 шт
  • морковь – 1 шт.
  • груша — 1 шт
  • копченое куриное бедро — 300 г груша — 1 шт
  • орехи — 30 г соль — щепотка

Для соуса:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • горчица в зернах – 0,5 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту разрезаем пополам и нарезаем тоненькими полосками. Морковь натираем на терке для корейской моркови. Добавляем соль и перемешиваем руками.
  2. С копченого куриного бедра снимаем кожу. Отделяем мясо от костей. Мясо нарезаем небольшими кусочками.
  3. Капусту с морковью выкладываем на тарелку. На нее выкладываем копченую курицу. Грушу очищаем от серединки и тоже нарезаем кубиками. Выкладываем на мясо.
  4. Орехи чистим от скорлупы. Подсушиваем на сухой сковороде и посыпаем салат сверху.
  5. Для заправки соединяем горчицу, оливковое и лимонный сок. Заправляем салат – и можно смаковать.

Это очень вкусно, ярко и очень аппетитно. Прекрасный салат и на каждый день, и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный куриный рулет.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Салат #Закуска