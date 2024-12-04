Салат для тех, кто не любит майонез: аппетитная закуска с мясом (видео)

Прекрасный салат на каждый день и на праздник

На Новый год принято готовить салаты с майонезом как аппетитная закуска с печенью. Однако их не все любят, ведь многим не нравится вкус майонеза. В таком случае вам понравится следующий салат.

Эта закуска из капусты, копченого мяса и груши создает аппетитное и яркое сочетание. Рецептом поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты:

капуста пекинская — 0,5 шт

морковь – 1 шт.

груша — 1 шт

копченое куриное бедро — 300 г груша — 1 шт

орехи — 30 г соль — щепотка

Для соуса:

оливковое масло – 2 ст. л.

горчица в зернах – 0,5 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Пекинскую капусту разрезаем пополам и нарезаем тоненькими полосками. Морковь натираем на терке для корейской моркови. Добавляем соль и перемешиваем руками. С копченого куриного бедра снимаем кожу. Отделяем мясо от костей. Мясо нарезаем небольшими кусочками. Капусту с морковью выкладываем на тарелку. На нее выкладываем копченую курицу. Грушу очищаем от серединки и тоже нарезаем кубиками. Выкладываем на мясо. Орехи чистим от скорлупы. Подсушиваем на сухой сковороде и посыпаем салат сверху. Для заправки соединяем горчицу, оливковое и лимонный сок. Заправляем салат – и можно смаковать.

Это очень вкусно, ярко и очень аппетитно. Прекрасный салат и на каждый день, и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный куриный рулет.