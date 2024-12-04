Салат для тех, кто не любит майонез: аппетитная закуска с мясом (видео)
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Прекрасный салат на каждый день и на праздник
На Новый год принято готовить салаты с майонезом как аппетитная закуска с печенью. Однако их не все любят, ведь многим не нравится вкус майонеза. В таком случае вам понравится следующий салат.
Эта закуска из капусты, копченого мяса и груши создает аппетитное и яркое сочетание. Рецептом поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- капуста пекинская — 0,5 шт
- морковь – 1 шт.
- груша — 1 шт
- копченое куриное бедро — 300 г груша — 1 шт
- орехи — 30 г соль — щепотка
Для соуса:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- горчица в зернах – 0,5 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту разрезаем пополам и нарезаем тоненькими полосками. Морковь натираем на терке для корейской моркови. Добавляем соль и перемешиваем руками.
- С копченого куриного бедра снимаем кожу. Отделяем мясо от костей. Мясо нарезаем небольшими кусочками.
- Капусту с морковью выкладываем на тарелку. На нее выкладываем копченую курицу. Грушу очищаем от серединки и тоже нарезаем кубиками. Выкладываем на мясо.
- Орехи чистим от скорлупы. Подсушиваем на сухой сковороде и посыпаем салат сверху.
- Для заправки соединяем горчицу, оливковое и лимонный сок. Заправляем салат – и можно смаковать.
Это очень вкусно, ярко и очень аппетитно. Прекрасный салат и на каждый день, и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный куриный рулет.