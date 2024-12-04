Приготуйте таку вечерю — і домашні цілуватимуть вам руки: найніжніша курочка (відео)
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Як особливо смачно приготувати курку
Куряче м’ясо — універсальне та смачне. З нього можна приготувати чимало страв. Ми ділились рецептом вдалого рулету на святковий стіл. Тепер розповідаємо, як можна смачно приготувати курячу грудку на вечерю.
Рецептом у кулінарному відео поділилась блогерка irina_dietolog1980. Якщо ви приготуєте таку курочку на вечерю, домашні будуть в такому захваті, що цілуватимуть вам руки.
Інгредієнти:
- філе куряче — 2 шт
- олія для смаження
- томати чері — 250 г
- шпинат — 30 г замороженого, або 1 пучок свіжого
- часник — 2-3 зубчика
- 3 ст.л крем-сиру
- сіль
- перець
- копчена паприка
- часникова сіль з травами
Спосіб приготування:
- На курячому філе по всій поверхні робимо перехресні надрізи, але не прорізаємо до кінця. Це необхідно, щоб курка повністю приготувалась, але залишилась соковитою.
- Натираємо м’ясо спеціями. Обсмажуємо її на олії на сковороді до золотистої скоринки з двох сторін. Готуємо на помірному вогні.
- Викладаємо м’ясо зі сковорідки. В тій самій олії обсмажуємо подрібнений часник, додаємо порізані навпіл помідори чері, шпинат і крем-сир.
- Перемішуємо все лопаткою та занурюємо в сирний соус попередньо обсмажену курочку. Тушкуємо все разом під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хвилин.
Це ситно, смачно та дуже соковито. До такої курочки можете готувати будь-який гарнір, але особливо розкішно буде подати її з картоплею-гармошкою.