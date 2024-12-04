Приготуйте таку вечерю — і домашні цілуватимуть вам руки: найніжніша курочка (відео)

Як особливо смачно приготувати курку

Куряче м’ясо — універсальне та смачне. З нього можна приготувати чимало страв. Ми ділились рецептом вдалого рулету на святковий стіл. Тепер розповідаємо, як можна смачно приготувати курячу грудку на вечерю.

Рецептом у кулінарному відео поділилась блогерка irina_dietolog1980. Якщо ви приготуєте таку курочку на вечерю, домашні будуть в такому захваті, що цілуватимуть вам руки.

Інгредієнти:

філе куряче — 2 шт

олія для смаження

томати чері — 250 г

шпинат — 30 г замороженого, або 1 пучок свіжого

часник — 2-3 зубчика

3 ст.л крем-сиру

сіль

перець

копчена паприка

часникова сіль з травами

Спосіб приготування:

На курячому філе по всій поверхні робимо перехресні надрізи, але не прорізаємо до кінця. Це необхідно, щоб курка повністю приготувалась, але залишилась соковитою. Натираємо м’ясо спеціями. Обсмажуємо її на олії на сковороді до золотистої скоринки з двох сторін. Готуємо на помірному вогні. Викладаємо м’ясо зі сковорідки. В тій самій олії обсмажуємо подрібнений часник, додаємо порізані навпіл помідори чері, шпинат і крем-сир. Перемішуємо все лопаткою та занурюємо в сирний соус попередньо обсмажену курочку. Тушкуємо все разом під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хвилин.

Це ситно, смачно та дуже соковито. До такої курочки можете готувати будь-який гарнір, але особливо розкішно буде подати її з картоплею-гармошкою.