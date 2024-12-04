Приготовьте такой ужин — и домашние будут целовать вам руки: самая нежная курочка (видео)

Как вкусно приготовить курицу

Куриное мясо – универсальное и вкусное. Из него можно приготовить много блюд. Мы делились рецептом удачного рулета на праздничный стол. Теперь рассказываем, как можно вкусно приготовить куриную грудку на ужин.

Рецептом в кулинарном видео поделилась блогерша irina_dietolog1980. Если вы приготовите такую курочку на ужин, домашние будут в таком восторге, что будут целовать руки.

Ингредиенты:

филе куриное — 2 шт

масло для жарки

томаты черри — 250 г

шпинат – 30 г замороженного, или 1 пучок свежего

чеснок — 2-3 зубчика

3 ст.л крем-сыра

соль

перец

копченая паприка

чесночная соль с травами

Способ приготовления:

На курином филе по всей поверхности производим перекрестные надрезы, но не прорезаем до конца. Это необходимо, чтобы курица полностью приготовилась, но осталась сочной. Натираем мясо специями. Обжариваем ее на растительном масле на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Готовим на умеренном огне. Выкладываем мясо из сковородки. В том же масле обжариваем измельченный чеснок, добавляем порезанные пополам помидоры черри, шпинат и крем-творог. Перемешиваем все лопаткой и погружаем в творожный соус предварительно обжаренную курочку. Тушим все вместе под крышкой на среднем огне примерно 10 минут.

Это сытно, вкусно и очень сочно. К такой курочке можете готовить любой гарнир, но особенно роскошно будет подать ее с картошкой-гармошкой.