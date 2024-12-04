Приготовьте такой ужин — и домашние будут целовать вам руки: самая нежная курочка (видео)
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Как вкусно приготовить курицу
Куриное мясо – универсальное и вкусное. Из него можно приготовить много блюд. Мы делились рецептом удачного рулета на праздничный стол. Теперь рассказываем, как можно вкусно приготовить куриную грудку на ужин.
Рецептом в кулинарном видео поделилась блогерша irina_dietolog1980. Если вы приготовите такую курочку на ужин, домашние будут в таком восторге, что будут целовать руки.
Ингредиенты:
- филе куриное — 2 шт
- масло для жарки
- томаты черри — 250 г
- шпинат – 30 г замороженного, или 1 пучок свежего
- чеснок — 2-3 зубчика
- 3 ст.л крем-сыра
- соль
- перец
- копченая паприка
- чесночная соль с травами
Способ приготовления:
- На курином филе по всей поверхности производим перекрестные надрезы, но не прорезаем до конца. Это необходимо, чтобы курица полностью приготовилась, но осталась сочной.
- Натираем мясо специями. Обжариваем ее на растительном масле на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Готовим на умеренном огне.
- Выкладываем мясо из сковородки. В том же масле обжариваем измельченный чеснок, добавляем порезанные пополам помидоры черри, шпинат и крем-творог.
- Перемешиваем все лопаткой и погружаем в творожный соус предварительно обжаренную курочку. Тушим все вместе под крышкой на среднем огне примерно 10 минут.
Это сытно, вкусно и очень сочно. К такой курочке можете готовить любой гарнир, но особенно роскошно будет подать ее с картошкой-гармошкой.