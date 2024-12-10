Беремо одне яйце і трохи капусти: надзвичайно ніжна страва, можна ставити на святковий стіл (відео)

Розкішний пиріг з капустою всередині

Різдвяні рецепти можна готувати не лише на свято, а й повторювати щодня. Ми ділились рецептом чудових пончиків. Тепер розповімо, як приготувати апетитний пиріг з ніжною начинкою з капусти.

Кулінарна блогерка lanas_diet розповіла, як приготувати пиріг особливо смачний. Цей закритий пиріг не складний в приготуванні і дуже смачний. Його точно варто готувати, і не лише на святковий стіл.

Інгредієнти:

Борошно — 350 г

Молоко — 170 мл

Цукор — 1 ст.л

Яйце — 1 шт

Розмʼякшене масло — 40 г

Дріжджі сухі — 7 г

Дрібка солі

Для начинки:

Капуста — 500 г

Морквина

Масло — 60 г

Цукор — 1 ч.л

Сіль — 1 ч.л

Улюблені спеції

Молоко — 80 мл

Спосіб приготування:

На сковороду кладемо масло, всипаємо сіль та цукор. Додаємо туди дрібно нашатковану капусту і натерту на тертці моркву. Тушкуємо на сильному вогні хвилин 5, постійно помішуючи. Одразу після цього вливаємо молоко, перемішуємо і накриваємо кришкою. Тушкуємо на повільному вогні до м’якості капусти. На середині приготування додаємо також улюблені спеції. В тепле молоко додаємо цукор, 1 ст.л борошна і дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на хвилин 10. Тим часом збиваю яйце з маслом і сіллю. Додаємо борошно, вливаємо опару. Замішуємо тісто і залишаємо підходити — воно повинне вирости в 2 рази. Коли тісто підійшло, обминаємо його і ділимо на дві частини. Одну розкочуємо і викладаємо у форму, іншу на деякий час відкладаємо. На нижній шар тіста викладаємо підготовлену капусту. Зверху викладаємо другу половину тіста — можна просто розкачати і наколоти виделкою, а можна наліпити з неї прикрас і ними накрити начинку. Змащує молоком. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці близько години.

Це надзвичайно смачно, тісто залишається ніжним, начинка апетитна і ситна. Також ми ділились рецептом особливо апетитного салату з печінкою.