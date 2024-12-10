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Беремо одне яйце і трохи капусти: надзвичайно ніжна страва, можна ставити на святковий стіл (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий пиріг з ситною начинкою
Чудовий пиріг з ситною начинкою. Фото shuba.life

Розкішний пиріг з капустою всередині

Різдвяні рецепти можна готувати не лише на свято, а й повторювати щодня. Ми ділились рецептом чудових пончиків. Тепер розповімо, як приготувати апетитний пиріг з ніжною начинкою з капусти.

Кулінарна блогерка lanas_diet розповіла, як приготувати пиріг особливо смачний. Цей закритий пиріг не складний в приготуванні і дуже смачний. Його точно варто готувати, і не лише на святковий стіл.

Інгредієнти:

  • Борошно — 350 г
  • Молоко — 170 мл
  • Цукор — 1 ст.л
  • Яйце — 1 шт
  • Розмʼякшене масло — 40 г
  • Дріжджі сухі — 7 г
  • Дрібка солі

Для начинки:

  • Капуста — 500 г
  • Морквина
  • Масло — 60 г
  • Цукор — 1 ч.л
  • Сіль — 1 ч.л
  • Улюблені спеції
  • Молоко — 80 мл

Спосіб приготування:

  1. На сковороду кладемо масло, всипаємо сіль та цукор. Додаємо туди дрібно нашатковану капусту і натерту на тертці моркву.
  2. Тушкуємо на сильному вогні хвилин 5, постійно помішуючи. Одразу після цього вливаємо молоко, перемішуємо і накриваємо кришкою. Тушкуємо на повільному вогні до м’якості капусти. На середині приготування додаємо також улюблені спеції.
  3. В тепле молоко додаємо цукор, 1 ст.л борошна і дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на хвилин 10.
  4. Тим часом збиваю яйце з маслом і сіллю. Додаємо борошно, вливаємо опару. Замішуємо тісто і залишаємо підходити — воно повинне вирости в 2 рази.
  5. Коли тісто підійшло, обминаємо його і ділимо на дві частини. Одну розкочуємо і викладаємо у форму, іншу на деякий час відкладаємо.
  6. На нижній шар тіста викладаємо підготовлену капусту. Зверху викладаємо другу половину тіста — можна просто розкачати і наколоти виделкою, а можна наліпити з неї прикрас і ними накрити начинку.
  7. Змащує молоком. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці близько години.

Це надзвичайно смачно, тісто залишається ніжним, начинка апетитна і ситна. Також ми ділились рецептом особливо апетитного салату з печінкою.

Теги:
#Рецепт #Різдво #Пиріг #Капуста