Беремо одне яйце і трохи капусти: надзвичайно ніжна страва, можна ставити на святковий стіл (відео)
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Розкішний пиріг з капустою всередині
Різдвяні рецепти можна готувати не лише на свято, а й повторювати щодня. Ми ділились рецептом чудових пончиків. Тепер розповімо, як приготувати апетитний пиріг з ніжною начинкою з капусти.
Кулінарна блогерка lanas_diet розповіла, як приготувати пиріг особливо смачний. Цей закритий пиріг не складний в приготуванні і дуже смачний. Його точно варто готувати, і не лише на святковий стіл.
Інгредієнти:
- Борошно — 350 г
- Молоко — 170 мл
- Цукор — 1 ст.л
- Яйце — 1 шт
- Розмʼякшене масло — 40 г
- Дріжджі сухі — 7 г
- Дрібка солі
Для начинки:
- Капуста — 500 г
- Морквина
- Масло — 60 г
- Цукор — 1 ч.л
- Сіль — 1 ч.л
- Улюблені спеції
- Молоко — 80 мл
Спосіб приготування:
- На сковороду кладемо масло, всипаємо сіль та цукор. Додаємо туди дрібно нашатковану капусту і натерту на тертці моркву.
- Тушкуємо на сильному вогні хвилин 5, постійно помішуючи. Одразу після цього вливаємо молоко, перемішуємо і накриваємо кришкою. Тушкуємо на повільному вогні до м’якості капусти. На середині приготування додаємо також улюблені спеції.
- В тепле молоко додаємо цукор, 1 ст.л борошна і дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на хвилин 10.
- Тим часом збиваю яйце з маслом і сіллю. Додаємо борошно, вливаємо опару. Замішуємо тісто і залишаємо підходити — воно повинне вирости в 2 рази.
- Коли тісто підійшло, обминаємо його і ділимо на дві частини. Одну розкочуємо і викладаємо у форму, іншу на деякий час відкладаємо.
- На нижній шар тіста викладаємо підготовлену капусту. Зверху викладаємо другу половину тіста — можна просто розкачати і наколоти виделкою, а можна наліпити з неї прикрас і ними накрити начинку.
- Змащує молоком. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці близько години.
Це надзвичайно смачно, тісто залишається ніжним, начинка апетитна і ситна. Також ми ділились рецептом особливо апетитного салату з печінкою.