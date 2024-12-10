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Берем одно яйцо и немного капусты: очень нежное блюдо, можно ставить на праздничный стол (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный пирог с сытной начинкой
Прекрасный пирог с сытной начинкой. Фото shuba.life

Роскошный пирог с капустой внутри

Рождественские рецепты можно готовить не только в праздник, но и повторять ежедневно. Мы делились рецептом отличных пончиков. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный пирог с нежной начинкой из капусты.

Кулинарная блоггерша lanas_diet рассказала, как приготовить пирог особенно вкусным. Этот закрытый пирог не сложен в приготовлении и очень вкусен. Его точно следует готовить, и не только на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • Мука — 350 г
  • Молоко – 170 мл
  • Сахар – 1 ст.л
  • Яйцо — 1 шт
  • Размягченное масло — 40 г
  • Дрожжи сухие — 7 г
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • Капуста — 500 г
  • Морковь
  • Масло — 60 г
  • Сахар – 1 ч.л
  • Соль – 1 ч.л
  • Любимые специи
  • Молоко – 80 мл

Способ приготовления:

  1. На сковороду кладем масло, всыпаем соль и сахар. Добавляем туда мелко нашинкованную капусту и натертую на терке морковь.
  2. Тушим на сильном огне минут 5, постоянно помешивая. Сразу после этого вливаем молоко, перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим на медленном огне до мягкости капусты. На середине приготовления добавляем также любимые специи.
  3. В теплое молоко добавляем сахар, 1 ст.л муки и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на минут 10.
  4. Тем временем взбиваю яйцо с маслом и солью. Добавляем муку, вливаем опару. Замешиваем тесто и оставляем подходить — оно должно вырасти в 2 раза.
  5. Когда тесто подошло, обминаем его и делим на две части. Одну раскатываем и выкладываем в форму, другую на некоторое время откладываем.
  6. На нижний слой теста выкладываем подготовленную капусту. Сверху выкладываем вторую половину теста — можно просто раскатать и наколоть вилкой, а можно налепить из нее украшений и ими накрыть начинку.
  7. Смазываем молоком. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке около часа.

Это очень вкусно, тесто остается нежным, начинка аппетитная и сытная. Также мы делились рецептом особенно аппетитного салата с печенью.

Теги:
#Рецепт #Рождество #Пирог #Капуста