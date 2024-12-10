Берем одно яйцо и немного капусты: очень нежное блюдо, можно ставить на праздничный стол (видео)

Роскошный пирог с капустой внутри

Рождественские рецепты можно готовить не только в праздник, но и повторять ежедневно. Мы делились рецептом отличных пончиков. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный пирог с нежной начинкой из капусты.

Кулинарная блоггерша lanas_diet рассказала, как приготовить пирог особенно вкусным. Этот закрытый пирог не сложен в приготовлении и очень вкусен. Его точно следует готовить, и не только на праздничный стол.

Ингредиенты:

Мука — 350 г

Молоко – 170 мл

Сахар – 1 ст.л

Яйцо — 1 шт

Размягченное масло — 40 г

Дрожжи сухие — 7 г

Щепотка соли

Для начинки:

Капуста — 500 г

Морковь

Масло — 60 г

Сахар – 1 ч.л

Соль – 1 ч.л

Любимые специи

Молоко – 80 мл

Способ приготовления:

На сковороду кладем масло, всыпаем соль и сахар. Добавляем туда мелко нашинкованную капусту и натертую на терке морковь. Тушим на сильном огне минут 5, постоянно помешивая. Сразу после этого вливаем молоко, перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим на медленном огне до мягкости капусты. На середине приготовления добавляем также любимые специи. В теплое молоко добавляем сахар, 1 ст.л муки и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на минут 10. Тем временем взбиваю яйцо с маслом и солью. Добавляем муку, вливаем опару. Замешиваем тесто и оставляем подходить — оно должно вырасти в 2 раза. Когда тесто подошло, обминаем его и делим на две части. Одну раскатываем и выкладываем в форму, другую на некоторое время откладываем. На нижний слой теста выкладываем подготовленную капусту. Сверху выкладываем вторую половину теста — можно просто раскатать и наколоть вилкой, а можно налепить из нее украшений и ими накрыть начинку. Смазываем молоком. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке около часа.

Это очень вкусно, тесто остается нежным, начинка аппетитная и сытная. Также мы делились рецептом особенно аппетитного салата с печенью.