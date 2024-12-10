Берем одно яйцо и немного капусты: очень нежное блюдо, можно ставить на праздничный стол (видео)
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Роскошный пирог с капустой внутри
Рождественские рецепты можно готовить не только в праздник, но и повторять ежедневно. Мы делились рецептом отличных пончиков. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный пирог с нежной начинкой из капусты.
Кулинарная блоггерша lanas_diet рассказала, как приготовить пирог особенно вкусным. Этот закрытый пирог не сложен в приготовлении и очень вкусен. Его точно следует готовить, и не только на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Мука — 350 г
- Молоко – 170 мл
- Сахар – 1 ст.л
- Яйцо — 1 шт
- Размягченное масло — 40 г
- Дрожжи сухие — 7 г
- Щепотка соли
Для начинки:
- Капуста — 500 г
- Морковь
- Масло — 60 г
- Сахар – 1 ч.л
- Соль – 1 ч.л
- Любимые специи
- Молоко – 80 мл
Способ приготовления:
- На сковороду кладем масло, всыпаем соль и сахар. Добавляем туда мелко нашинкованную капусту и натертую на терке морковь.
- Тушим на сильном огне минут 5, постоянно помешивая. Сразу после этого вливаем молоко, перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим на медленном огне до мягкости капусты. На середине приготовления добавляем также любимые специи.
- В теплое молоко добавляем сахар, 1 ст.л муки и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на минут 10.
- Тем временем взбиваю яйцо с маслом и солью. Добавляем муку, вливаем опару. Замешиваем тесто и оставляем подходить — оно должно вырасти в 2 раза.
- Когда тесто подошло, обминаем его и делим на две части. Одну раскатываем и выкладываем в форму, другую на некоторое время откладываем.
- На нижний слой теста выкладываем подготовленную капусту. Сверху выкладываем вторую половину теста — можно просто раскатать и наколоть вилкой, а можно налепить из нее украшений и ими накрыть начинку.
- Смазываем молоком. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке около часа.
Это очень вкусно, тесто остается нежным, начинка аппетитная и сытная. Также мы делились рецептом особенно аппетитного салата с печенью.