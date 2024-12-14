Всього два інгредієнти — і десерт на столі: приготуйте популярні ласощі дитинства (відео)
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Готується просто та легко
Щоб приготувати щось смачненьке до чаю, зовсім не обов'язково стояти годинами на кухні та готувати складні страви. Зокрема, можна спекти мега шоколадний "Брауні" або ж звернути увагу на рецепт, який ми сьогодні публікуємо.
Тістечка "Мурашник" готуються просто та з простих продуктів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати тістечка "Мурашник"
Інгредієнти:
- 300 г солодких крекерів;
- 400 г вареного згущеного молока;
- шоколад, родзинки, горіхи, мак – за бажанням ⠀;
Спосіб приготування:
1.Крекери подрібнити руками або качалкою, перекласти у глибоку миску.
2.Додати варене згущене молоко і добре перемішати.
3.За бажанням додати родзинки, горіхи, мак і знову перемішати.
4.Сформувати тістечка руками або за допомогою склянки.
5.За бажанням полити розтопленим шоколадом та прибрати у холодильник на 30 хвилин.