Всього два інгредієнти — і десерт на столі: приготуйте популярні ласощі дитинства (відео)

Готується просто та легко

Щоб приготувати щось смачненьке до чаю, зовсім не обов'язково стояти годинами на кухні та готувати складні страви. Зокрема, можна спекти мега шоколадний "Брауні" або ж звернути увагу на рецепт, який ми сьогодні публікуємо.

Тістечка "Мурашник" готуються просто та з простих продуктів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати тістечка "Мурашник"

Інгредієнти:

300 г солодких крекерів;

400 г вареного згущеного молока;

шоколад, родзинки, горіхи, мак – за бажанням ⠀;

Спосіб приготування:

1.Крекери подрібнити руками або качалкою, перекласти у глибоку миску.

2.Додати варене згущене молоко і добре перемішати.

3.За бажанням додати родзинки, горіхи, мак і знову перемішати.

4.Сформувати тістечка руками або за допомогою склянки.

5.За бажанням полити розтопленим шоколадом та прибрати у холодильник на 30 хвилин.