Всего два ингредиента — и десерт на столе: приготовьте популярное лакомство детства (видео)

Готовится просто и легко

Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, совсем не обязательно стоять часами на кухне и готовить сложные блюда. В частности, можно испечь мега шоколадный "Брауни" или же обратить внимание на рецепт, который мы сегодня публикуем.

Пирожные "Муравейник" готовятся просто и из простых продуктов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить пирожное "Муравейник"

Ингредиенты:

300 г сладких крекеров;

400 г вареной сгущенки;

шоколад, изюм, орехи, мак – по желанию ⠀;

Способ приготовления:

1.Крекеры измельчить руками или скалкой, переложить в глубокую миску.

2.Добавить вареную сгущенку и хорошо перемешать.

3.По желанию добавить изюм, орехи, мак и снова перемешать..

4.Сформировать пирожные руками или с помощью стакана.

5.По желанию полить растопленным шоколадом и убрать в холодильник на 30 минут.