Всего два ингредиента — и десерт на столе: приготовьте популярное лакомство детства (видео)
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Готовится просто и легко
Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, совсем не обязательно стоять часами на кухне и готовить сложные блюда. В частности, можно испечь мега шоколадный "Брауни" или же обратить внимание на рецепт, который мы сегодня публикуем.
Пирожные "Муравейник" готовятся просто и из простых продуктов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить пирожное "Муравейник"
Ингредиенты:
- 300 г сладких крекеров;
- 400 г вареной сгущенки;
- шоколад, изюм, орехи, мак – по желанию ⠀;
Способ приготовления:
1.Крекеры измельчить руками или скалкой, переложить в глубокую миску.
2.Добавить вареную сгущенку и хорошо перемешать.
3.По желанию добавить изюм, орехи, мак и снова перемешать..
4.Сформировать пирожные руками или с помощью стакана.
5.По желанию полить растопленным шоколадом и убрать в холодильник на 30 минут.