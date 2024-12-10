Просто розтоплюємо шоколад та масло: найніжніший десерт, від якого всі будуть у захваті (відео)

Шоколадне брауні з шоколадом — ніжне, вологе та ароматне

Якщо не боятись братись за найрізноманітніші рецепти, на власній кухні ви можете відтворити що завгодно. Ми розповідали, як приготувати апетитний вишнево-маковий тортик. Тепер ділимось рецептом ніжного шоколадного брауні.

З перевіреним рецептом цей десерт готується зовсім нескладно, а результат — просто неперевершений. Як спекти його вдома, розповіли у кулінарному блозі tomka_recepti.

Інгредієнти:

Чорний шоколад — 200 г

Масло — 200 г

Яйця — 3 шт

Цукор — 1 стакан

Дрібка солі

Борошно — 100 г

Спосіб приготування:

Шоколад з маслом розтоплюємо в мікрохвильовці. Можна перекласти все в одну миску та розтоплювати, однак важливо робити це імпульсами — кожні 15 секунд діставати тарілку з мікрохвильовки, перемішувати її вміст та ставити назад. Вмикаємо духовку розігріватись. Яйця, цукор та сіль збиваємо міксером. Повинна вийти пишна світла сама. Додаємо до неї шоколад, не перестаючи перемішувати. Просіюючи, додаємо борошно, перемішуємо. Готове тісто виливаємо у форму для запікання, застелену пергаментом. Випікаємо брауні 35 хвилин при 175 градусах Цельсія. Коли брауні охолоне, його можна нарізати та подавати.

Це надзвичайно смачно, ніжно, всередині пиріг виходить надзвичайно вологим. Також ми розповідали, як спекти класичне печиво на зимові свята.