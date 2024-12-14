Завдяки цьому продукту "Олів'є" заграє новими барвами: який інгредієнт замінити (відео)

Приготуєте на раз-два

Популярною та звичною для всіх стравою на новорічному столі є "Олів'є". Хтось і надалі продовжує його готувати, а дехто вирішив замінити цю страву на оригінальніші закуски.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати "Олів'є" по-новому. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати Олів'є з курячим філе

Інгредієнти:

філе відварене – 1 шт.;

2 картоплі;

1 морквина;

2 яйця;

100 г консервованого горошку;

1 великий або 6 маленьких солоних огірків;

100 г майонезу (краще домашнього);

сіль та перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити.

2.Картоплю та моркву відварити у підсоленій воді, усе нарізати кубиками, змішати.

3.Додати консервований горошок, сіль, перець та заправити майонезом.

4.Ретельно перемішати та залишити постояти в холодильнику хоча б на годину.

5.Для гарної подачі викласти салат через кулінарне кільце, прикрасити зеленою цибулею та грінкою у вигляді зірочки.