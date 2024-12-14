Завдяки цьому продукту "Олів'є" заграє новими барвами: який інгредієнт замінити (відео)
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Приготуєте на раз-два
Популярною та звичною для всіх стравою на новорічному столі є "Олів'є". Хтось і надалі продовжує його готувати, а дехто вирішив замінити цю страву на оригінальніші закуски.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати "Олів'є" по-новому. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати Олів'є з курячим філе
Інгредієнти:
- філе відварене – 1 шт.;
- 2 картоплі;
- 1 морквина;
- 2 яйця;
- 100 г консервованого горошку;
- 1 великий або 6 маленьких солоних огірків;
- 100 г майонезу (краще домашнього);
- сіль та перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити.
2.Картоплю та моркву відварити у підсоленій воді, усе нарізати кубиками, змішати.
3.Додати консервований горошок, сіль, перець та заправити майонезом.
4.Ретельно перемішати та залишити постояти в холодильнику хоча б на годину.
5.Для гарної подачі викласти салат через кулінарне кільце, прикрасити зеленою цибулею та грінкою у вигляді зірочки.