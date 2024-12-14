Благодаря этому продукту "Оливье" заиграет новыми красками: какой ингредиент заменить (видео)
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Приготовите на раз-два
Популярным и привычным для всех блюдом на новогоднем столе является "Оливье". Кто-то продолжает его готовить, а некоторые решили заменить это блюдо оригинальными закусками.
Сегодня мы хотим предложить приготовить "Оливье" по-новому. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить оливье с куриным филе
Ингредиенты:
- филе отварное – 1 шт.;
- 2 картофеля;
- 1 морковка;
- 2 яйца;
- 100 г консервированного горошка;
- 1 большой или 6 маленьких соленых огурцов;
- 100 г майонеза (лучше домашнего);
- соль и перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить.
2.Картофель и морковь отварить в подсоленной воде, все нарезать кубиками, смешать.
3.Добавить консервированный горошек, соль, перец и заправить майонезом.
4. Тщательно перемешать и оставить постоять в холодильнике хотя бы на час.
5.Для красивой подачи выложить салат через кулинарное кольцо, украсить зеленым луком и гренкой в виде звездочки.