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Благодаря этому продукту "Оливье" заиграет новыми красками: какой ингредиент заменить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Классический вкусный салат
Классический вкусный салат. Фото zira.uz

Приготовите на раз-два

Популярным и привычным для всех блюдом на новогоднем столе является "Оливье". Кто-то продолжает его готовить, а некоторые решили заменить это блюдо оригинальными закусками.

Сегодня мы хотим предложить приготовить "Оливье" по-новому. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить оливье с куриным филе

Ингредиенты:

  • филе отварное – 1 шт.;
  • 2 картофеля;
  • 1 морковка;
  • 2 яйца;
  • 100 г консервированного горошка;
  • 1 большой или 6 маленьких соленых огурцов;
  • 100 г майонеза (лучше домашнего);
  • соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить.

2.Картофель и морковь отварить в подсоленной воде, все нарезать кубиками, смешать.

3.Добавить консервированный горошек, соль, перец и заправить майонезом.

4. Тщательно перемешать и оставить постоять в холодильнике хотя бы на час.

5.Для красивой подачи выложить салат через кулинарное кольцо, украсить зеленым луком и гренкой в виде звездочки.

Теги:
#Салат #Оливье #Курица #Новий год