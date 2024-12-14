Благодаря этому продукту "Оливье" заиграет новыми красками: какой ингредиент заменить (видео)

Приготовите на раз-два

Популярным и привычным для всех блюдом на новогоднем столе является "Оливье". Кто-то продолжает его готовить, а некоторые решили заменить это блюдо оригинальными закусками.

Сегодня мы хотим предложить приготовить "Оливье" по-новому. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить оливье с куриным филе

Ингредиенты:

филе отварное – 1 шт.;

2 картофеля;

1 морковка;

2 яйца;

100 г консервированного горошка;

1 большой или 6 маленьких соленых огурцов;

100 г майонеза (лучше домашнего);

соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить.

2.Картофель и морковь отварить в подсоленной воде, все нарезать кубиками, смешать.

3.Добавить консервированный горошек, соль, перец и заправить майонезом.

4. Тщательно перемешать и оставить постоять в холодильнике хотя бы на час.

5.Для красивой подачи выложить салат через кулинарное кольцо, украсить зеленым луком и гренкой в виде звездочки.