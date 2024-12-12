Стане окрасою новорічного столу: як приготувати салат "Кукурудза" (відео)

Страва виходить дуже ситною

Новий рік не за горами та багато господинь уже складають списки страв до новорічного столу. Так, деякими канапками можна здивувати гостей, а також подати до столу оригінальний салат.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати оригінальний салат "Кукурудза". А рецептом смакоти з нами поділилися на TikTok-акаунті "innalafood".

Як приготувати салат "Кукурудза"

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

цибуля маринована – 1 шт.;

яйця варені – 2 шт.;

сир твердий – 100 г;

огірки консервовані – 3 шт.;

майонез;

кукурудза консервована – 0,5 банки;

Спосіб приготування:

1.Крабові палички нарізати невеликими кубиками та викласти на дно овальної тарілки, зробити майонезну сіточку.

2.Викласти шар із суміші маринованої цибулі та подрібнених варених яєць, зробити майонезну сіточку.

3.Викласти мариновані огірки нарізані кубиком та знову майонез.

4.Останній шар – твердий сир + майонез. Розрівняти та надати салату форму кукурудзи.

5.Прикрасити салат кукурудзою та зеленою цибулею.