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Безпрограшна закуска на будь-який випадок: такий паштет приготуєте за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжний, яскравий, смачний
Ніжний, яскравий, смачний. Фото gastronom.ru

З найпростіших продуктів, виходить смачніше, ніж магазинний

Різноманітні намазки на кшталт закуски з авокадо виручають, коли потрібно щось швиденько перекусити або ж можна подати на сніданок. Як правило, готуються вони просто, але часто виходять смачними.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний бюджетний паштет. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._"

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти:

  • печінка – 400 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • вершкове масло;
  • сіль/перець;
  • олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Печінку почистити від плівки та жилок.

2.Добре промити, подрібнити.

3.Обсмажити на середньому вогні до готовності.

4.Окремо підсмажити цибулю і моркву.

5.Додати масло і засмажку до печінки.

6.Посолити, поперчити за смаком.

7.Збити блендером.

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#Печінка #Паштет #Готуємо вдома