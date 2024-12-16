Безпрограшна закуска на будь-який випадок: такий паштет приготуєте за лічені хвилини (відео)
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З найпростіших продуктів, виходить смачніше, ніж магазинний
Різноманітні намазки на кшталт закуски з авокадо виручають, коли потрібно щось швиденько перекусити або ж можна подати на сніданок. Як правило, готуються вони просто, але часто виходять смачними.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний бюджетний паштет. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._"
Як приготувати печінковий паштет
Інгредієнти:
- печінка – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- вершкове масло;
- сіль/перець;
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
1.Печінку почистити від плівки та жилок.
2.Добре промити, подрібнити.
3.Обсмажити на середньому вогні до готовності.
4.Окремо підсмажити цибулю і моркву.
5.Додати масло і засмажку до печінки.
6.Посолити, поперчити за смаком.
7.Збити блендером.