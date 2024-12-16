Безпрограшна закуска на будь-який випадок: такий паштет приготуєте за лічені хвилини (відео)

З найпростіших продуктів, виходить смачніше, ніж магазинний

Різноманітні намазки на кшталт закуски з авокадо виручають, коли потрібно щось швиденько перекусити або ж можна подати на сніданок. Як правило, готуються вони просто, але часто виходять смачними.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний бюджетний паштет. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._"

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти:

печінка – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

вершкове масло;

сіль/перець;

олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Печінку почистити від плівки та жилок.

2.Добре промити, подрібнити.

3.Обсмажити на середньому вогні до готовності.

4.Окремо підсмажити цибулю і моркву.

5.Додати масло і засмажку до печінки.

6.Посолити, поперчити за смаком.

7.Збити блендером.