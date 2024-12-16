Беспроигрышная закуска на любой случай: такой паштет приготовите в считанные минуты (видео)

Из простейших продуктов, получается вкуснее, чем магазинный

Разнообразные намазки вроде закуски из авокадо выручают, когда нужно что-то быстро перекусить или можно подать на завтрак. Как правило, готовятся они просто, но часто получаются вкусными.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный бюджетный паштет. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._"

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

печень – 400 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

сливочное масло;

соль/перец;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Печень почистить от пленки и жилок.

2.Хорошо промыть, измельчить.

3.Обжарить на среднем огне до готовности.

4.Отдельно поджарить лук и морковь.

5.Добавить масло и зажарку к печени.

6.Посолить, поперчить по вкусу.

7.Сбить блендером.