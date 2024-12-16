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Беспроигрышная закуска на любой случай: такой паштет приготовите в считанные минуты (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный, яркий, вкусный
Нежный, яркий, вкусный. Фото gastronom.ru

Из простейших продуктов, получается вкуснее, чем магазинный

Разнообразные намазки вроде закуски из авокадо выручают, когда нужно что-то быстро перекусить или можно подать на завтрак. Как правило, готовятся они просто, но часто получаются вкусными.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный бюджетный паштет. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._"

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

  • печень – 400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сливочное масло;
  • соль/перец;
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Печень почистить от пленки и жилок.

2.Хорошо промыть, измельчить.

3.Обжарить на среднем огне до готовности.

4.Отдельно поджарить лук и морковь.

5.Добавить масло и зажарку к печени.

6.Посолить, поперчить по вкусу.

7.Сбить блендером.

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#Печень #Паштет #Готовим дома