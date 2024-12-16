Беспроигрышная закуска на любой случай: такой паштет приготовите в считанные минуты (видео)
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Из простейших продуктов, получается вкуснее, чем магазинный
Разнообразные намазки вроде закуски из авокадо выручают, когда нужно что-то быстро перекусить или можно подать на завтрак. Как правило, готовятся они просто, но часто получаются вкусными.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный бюджетный паштет. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._"
Как приготовить печеночный паштет
Ингредиенты:
- печень – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сливочное масло;
- соль/перец;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Печень почистить от пленки и жилок.
2.Хорошо промыть, измельчить.
3.Обжарить на среднем огне до готовности.
4.Отдельно поджарить лук и морковь.
5.Добавить масло и зажарку к печени.
6.Посолить, поперчить по вкусу.
7.Сбить блендером.