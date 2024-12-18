Чудова ідея ситного обіду: курка запечена з картоплею сподобається рідним (відео)

Чудовий варіант для ситного обіду чи вечері

На обід можна приготувати безліч смачних страв. Це можуть бути перші страви, на кшталт ароматного борщу з пампушками, або ж ситні другі страви.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт ароматної страви. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати запечену курку з картоплею

Інгредієнти:

філе куряче – 1 кг;

картопля – 1 кг;

перець болгарський – 100 г;

цибуля – 100 г;

часник – за смаком;

кріп, петрушка, кінза, сіль, перець;

масло вершкове – 20 г;

олія – 5 г;

Спосіб приготування:

1.М'ясо помити, просушити, нарізати на шматочки.

2.Обсмажити його до золотистості на розігрітій з олією та маслом сковороді.

3.Посолити, поперчити, додати улюблені спеції.

4.Додати картоплю і цибулю, готувати під кришкою 10 хвилин.

5.Додати часник і болгарський перець.

6.Готувати під кришкою ще 10-15 хвилин, періодично помішуючи.

7.В кінці приготування додати свіжу зелень (за бажанням).