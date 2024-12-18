Чудова ідея ситного обіду: курка запечена з картоплею сподобається рідним (відео)
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Чудовий варіант для ситного обіду чи вечері
На обід можна приготувати безліч смачних страв. Це можуть бути перші страви, на кшталт ароматного борщу з пампушками, або ж ситні другі страви.
Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт ароматної страви. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати запечену курку з картоплею
Інгредієнти:
- філе куряче – 1 кг;
- картопля – 1 кг;
- перець болгарський – 100 г;
- цибуля – 100 г;
- часник – за смаком;
- кріп, петрушка, кінза, сіль, перець;
- масло вершкове – 20 г;
- олія – 5 г;
Спосіб приготування:
1.М'ясо помити, просушити, нарізати на шматочки.
2.Обсмажити його до золотистості на розігрітій з олією та маслом сковороді.
3.Посолити, поперчити, додати улюблені спеції.
4.Додати картоплю і цибулю, готувати під кришкою 10 хвилин.
5.Додати часник і болгарський перець.
6.Готувати під кришкою ще 10-15 хвилин, періодично помішуючи.
7.В кінці приготування додати свіжу зелень (за бажанням).