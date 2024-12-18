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Чудова ідея ситного обіду: курка запечена з картоплею сподобається рідним (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Готується легко та просто
Готується легко та просто. Фото 1000.menu

Чудовий варіант для ситного обіду чи вечері

На обід можна приготувати безліч смачних страв. Це можуть бути перші страви, на кшталт ароматного борщу з пампушками, або ж ситні другі страви.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт ароматної страви. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати запечену курку з картоплею

Інгредієнти:

  • філе куряче – 1 кг;
  • картопля – 1 кг;
  • перець болгарський – 100 г;
  • цибуля – 100 г;
  • часник – за смаком;
  • кріп, петрушка, кінза, сіль, перець;
  • масло вершкове – 20 г;
  • олія – 5 г;

Спосіб приготування:

1.М'ясо помити, просушити, нарізати на шматочки.

2.Обсмажити його до золотистості на розігрітій з олією та маслом сковороді.

3.Посолити, поперчити, додати улюблені спеції.

4.Додати картоплю і цибулю, готувати під кришкою 10 хвилин.

5.Додати часник і болгарський перець.

6.Готувати під кришкою ще 10-15 хвилин, періодично помішуючи.

7.В кінці приготування додати свіжу зелень (за бажанням).

Теги:
#Курка #Картопля #Готуємо вдома