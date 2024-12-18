Прекрасная идея сытного обеда: курица запеченная с картофелем понравится родным (видео)

Прекрасный вариант для сытного обеда или ужина

На обед можно приготовить множество вкусных блюд. Это могут быть первые блюда, вроде ароматного борща с пампушками, или сытные вторые блюда.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт ароматного блюда. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить запеченную курицу с картофелем

Ингредиенты:

филе куриное – 1 кг;

картофель – 1 кг;

перец болгарский – 100 г;

лук – 100 г;

чеснок – по вкусу;

укроп, петрушка, кинза, соль, перец;

масло сливочное – 20 г;

растительное масло – 5 г;

Способ приготовления:

1.Мясо помыть, просушить, порезать на кусочки.

2.Обжарить его до золотистости на разогретой с маслом и маслом сковороде.

3.Посолить, поперчить, добавить любимые специи.

4.Добавить картофель и лук, готовить под крышкой 10 минут.

5.Добавить чеснок и болгарский перец.

6.Готовить под крышкой еще 10-15 минут, периодически помешивая.

7.В конце приготовления добавить свежую зелень (по желанию).