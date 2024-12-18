Прекрасная идея сытного обеда: курица запеченная с картофелем понравится родным (видео)
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Прекрасный вариант для сытного обеда или ужина
На обед можно приготовить множество вкусных блюд. Это могут быть первые блюда, вроде ароматного борща с пампушками, или сытные вторые блюда.
Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт ароматного блюда. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить запеченную курицу с картофелем
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 кг;
- картофель – 1 кг;
- перец болгарский – 100 г;
- лук – 100 г;
- чеснок – по вкусу;
- укроп, петрушка, кинза, соль, перец;
- масло сливочное – 20 г;
- растительное масло – 5 г;
Способ приготовления:
1.Мясо помыть, просушить, порезать на кусочки.
2.Обжарить его до золотистости на разогретой с маслом и маслом сковороде.
3.Посолить, поперчить, добавить любимые специи.
4.Добавить картофель и лук, готовить под крышкой 10 минут.
5.Добавить чеснок и болгарский перец.
6.Готовить под крышкой еще 10-15 минут, периодически помешивая.
7.В конце приготовления добавить свежую зелень (по желанию).