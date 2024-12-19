Не Штоленом єдиним: приготуйте традиційний італійський різдвяний пиріг (відео)
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В Україні до Різдва традиційно готують макові рулети, калачі або пампушки. Також все більш популярним стає Штолен — традиційна німецька випічка.
Втім, сьогодні ми хочемо запропонувати звернути увагу ще на випічку, яку зазвичай готують в Італії — Панфорте. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати традиційний різдвяний пиріг з горіхами та спеціями
Інгредієнти на форму d20 см:
- суміш мигдалю та фундука смажена – 200 г;
- сухофрукти – 300 г;
- борошно – 100 г;
- какао – 20 г;
- мед – 150 г;
- цукор – 150 г;
- кориця – 1 ч. л.;
- кардамон – дрібка;
- чорний перець – дрібка;
- масло вершкове – для змащування;
- цукрова пудра – для присипки;
Спосіб приготування:
1.Сухофрукти замочити в окропі та нарізати невеличкими шматками. Горіхи нарізати навпіл або залишити цілими.
2.Змішати всі сухі інгредієнти, окрім цукру.
3.Цукор змішати з медом і на плиті довести до однорідності.
4.Додати сироп до сухих інгредієнтів і швидко перемішати.
5.В форму для випічки викласти пергамент та змастити його вершковим маслом.
6.Викласти тісто на пергамент, допомагаючи вологими руками.
7.Запікати у попередньо розігрітій до 150 градусів духовці близько 30-40 хвилин, залишити охолонути у формі.
8.За 30 хвилин дістати, обсипати пудрою і нарізати на тоненькі шматки.