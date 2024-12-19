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Не Штоленом єдиним: приготуйте традиційний італійський різдвяний пиріг (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна ароматна випічка
Смачна ароматна випічка. Фото ru.freepik.com

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В Україні до Різдва традиційно готують макові рулети, калачі або пампушки. Також все більш популярним стає Штолен — традиційна німецька випічка.

Втім, сьогодні ми хочемо запропонувати звернути увагу ще на випічку, яку зазвичай готують в Італії — Панфорте. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати традиційний різдвяний пиріг з горіхами та спеціями

Інгредієнти на форму d20 см:

  • суміш мигдалю та фундука смажена – 200 г;
  • сухофрукти – 300 г;
  • борошно – 100 г;
  • какао – 20 г;
  • мед – 150 г;
  • цукор – 150 г;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • кардамон – дрібка;
  • чорний перець – дрібка;
  • масло вершкове – для змащування;
  • цукрова пудра – для присипки;

Спосіб приготування:

1.Сухофрукти замочити в окропі та нарізати невеличкими шматками. Горіхи нарізати навпіл або залишити цілими.

2.Змішати всі сухі інгредієнти, окрім цукру.

3.Цукор змішати з медом і на плиті довести до однорідності.

4.Додати сироп до сухих інгредієнтів і швидко перемішати.

5.В форму для випічки викласти пергамент та змастити його вершковим маслом.

6.Викласти тісто на пергамент, допомагаючи вологими руками.

7.Запікати у попередньо розігрітій до 150 градусів духовці близько 30-40 хвилин, залишити охолонути у формі.

8.За 30 хвилин дістати, обсипати пудрою і нарізати на тоненькі шматки.

Теги:
#Випічка #Готуємо вдома #Різдво