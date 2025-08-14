Готуйте, поки триває кабачковий сезон: рецепт ефектного торту з помідорами та смачною намазкою (відео)
Рецепт найсмачнішої закуски, яка прикрасить собою будь-яке застілля
Сезон кабачків розпочався, а отже – настав час використовувати цей ніжний і неймовірно універсальний овоч у повну силу. Кабачки – це справжній скарб літньої кухні: вони містять багато води, мало калорій, легко засвоюються й ідеально поєднуються з різними інгредієнтами. Їх смажать, запікають, фарширують, додають до рагу та овочевих соте. Зокрема, тушковані кабачки з овочами – класика літнього меню.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо оригінальніше – кабачковий торт із помідорами та сирною намазкою. Це не десерт, а легка, соковита і дуже смачна овочева страва, яка чудово підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
- 4 кабачки (1 кг);
- 3 яйця;
- сіль, перець та улюблені спеції;
- 75 г сметани;
- зелень;
- 135 г борошна;
Для начинки:
- 5 шт. плавлених сирків;
- 200 г крем-сиру;
- 200 г сметани;
- 3-4 зубчики часнику;
- сіль, перець та улюблені спеції;
- зелень – за бажанням;
- 400 г помідорів; ⠀
Спосіб приготування:
1.Натерти кабачки на великій тертці, посолити, перемішати й залишити на 15 хвилин.
2.З'єднати яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень і борошно.
3.Добре відтиснути кабачки від зайвої вологи й додати до тіста. Ретельно перемішати.
4.Смажити 8 тонких коржів на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні. Дати охолонути.
5.Натерти плавлений сир на дрібній тертці, змішати з крем-сиром, сметаною, часником, спеціями й зеленню.
6.Збирати торт за принципом: корж, крем, нарізані помідори – і так до кінця.
7.Прибрати в холодильник на кілька годин або на ніч. Прикрасити зеленню й подавати.